Emily Blunt revela que detesta cenas de beijo

'Eu não diria que tenho uma aversão extrema, mas não gostei de algumas coisas', declarou Emily . Ela disse que tem uma química com muitas pessoas, mas, ainda assim, passou por situações em que sentiu nojo por causa da necessidade de fazer cena de beijo.
A consagrada atriz não levou o Oscar em 2024. Mas, além de concorrer como Melhor Atriz Coadjuvante por 'Oppenheimer', viu o filme ser o grande vencedor do ano com 7 estatuetas, inclusive de Melhor Filme.
Emily costumava aparecer em listas de atrizes que, apesar do talento reconhecido e de grandes papéis, nunca havia sido indicada ao maior prêmio do cinema americano. Esse jejum acabou. Agora falta vencer.
E a indicação ocorreu depois que Emily anunciou uma pausa na carreira para cuidar da vida pessoal. A declaração da atriz foi durante uma entrevista para o podcast ‘Table for two with Bruce Bozzi”, justamente na época de divulgação do filme 'Oppenheimer'..
'Este ano (2024) não vou trabalhar. Trabalhei bastante no ano passado e meu filho mais velho tem nove anos, então estamos no último ano de um dígito dele', ressaltou. Em seguida, ela complementou: 'Preciso estar lá para todos eles por um bom tempo’
Mas, apesar da pausa em 2024, Emily entrou em cartaz no filme 'O Dublê'. No filme ela contracena com Ryan Gosling - que concorreu ao Oscar pelo papel de Ken em 'Barbie'
Inclusive, o fato de 'Oppenheimer' e 'Barbie' terem sido sucessos estrondosos em 2023 - o filme da boneca passou de R$ 1 bilhão em bilheteria e 'Oppenheimer' chegou quase lá - fez com que os dois se apresentassem juntos no Oscar, brincando sobre essa 'rixa'.
No filme 'Oppenheimer', Blunt tem o importante papel de Kitty Oppenheimer, a esposa de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy, premiado como Melhor Ator) . Curiosamente ela disse que soube da indicação ao Oscar quando estava pegando o cocô do seu cachorro na rua: 'Nada glamouroso', ela brincou.
O longa-metragem escrito e dirigido por Christopher Nolan marca a estreia do cineasta na Universal. Isso porque ele encerrou uma longa união com a Warner Bros. Nolan ganhou as estatuetas de Melhor Filme e Melhor Diretor
AlÃ©m disso, Emily tambem acabou gravando 'CoraÃ§Ã£o de Lutador ', filme que tem grande importÃ¢ncia na carreira de Dwayne Johnson. Ele agradeceu a Emily pelo apoio para sua transformaÃ§Ã£o.
Veja agora a trajetória de Emily Blunt. Ela estudou teatro por dois anos no curso de Hurtwood. Em agosto de 2000, a atriz foi escolhida para se apresentar no Festival de Edimburgo. No ano seguinte, ela estreou nos palcos do Teatro Real de Haymarket, o terceiro mais antigo de Londres.
Aos 16 anos, com o papel de Gwen Cavendish na produção de Peter Hall 'A Família Real', Emily foi agraciada com o prêmio de “Melhor Atriz Revelação” no Evening Standard Award, importante premiação teatral e a mais antiga do Reino Unido
Já em 2002, ela encarnou Julieta em “Romeu e Julieta” no prestigiado Festival de Chichester. A atriz britânica também teve alguns trabalhos na televisão de seu país como a “Guerra de Foyle” (2002), “Henry VIII” (2003) e “O Império” (2005). Também atuou no drama “A Filha de Gideão” (foto)
A produção foi um sucesso e Emily ganhou o Globo de Ouro de‘Melhor Atriz Coadjuvante em Série, Minissérie ou Filme de Tv” em 2007 pela interpretação de Natasha. Ela atuou ao lado de outros grandes nomes como Robert Lindsay e Miranda Richardson
Até que em 2006, ganhou notoriedade pelo seu papel no filme “O Diabo Veste Prada”, no qual interpretou Emily Charlton, a assistente mal-humorada de Miranda Priestley, editora-chefe da revista ‘Runway’ vivida por Meryl Streep.
A grande atuação lhe permitiu a indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante de 2007. Graças a essa performance, ela também esteve entre os candidatos na Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, o BAFTA, considerado o Oscar Britânico
Emily estrelou filmes de ação que lhe renderam elogios da crítica e do público como 'Sicário' (2015), 'Looper: Assassinos do Futuro' (2012) e 'No Limite do Amanhã (2014)' (foto). Neste último, Emily foi premiada como “Melhor Atriz em Filme de Ação
Ela também recebeu vários elogios da crítica pela sua performance no suspense 'A Garota no Trem (2016)', que lhe rendeu indicação como Atriz Principal para o prêmio “Screen Actor Guild” promovido por um sindicato norte-americano que busca comtemplar anualmente os desempenhos excepcionais no cinema e na televisão
Tal cenário voltou a se repetir pela sua interpretação no musical 'O Retorno de Mary Poppins (2018)', sendo indicada para o Globo de Ouro como “Melhor Atriz em Comédia ou Musical
Também foi candidata na categoria “Melhor Atriz no gênero Drama” por sua performance como Vitória do Reino Unido no drama ‘A Jovem Vitória’ (2009)
Em 2010, ela se casou com o ator e diretor John Krasinski. Os dois trabalharam juntos no filme “Um Lugar Silencioso”, em 2018.
Graças à produção, Emily venceu o prêmio ‘Screen Actor Guild’ de ‘Melhor Atriz Coadjuvante’ .
O sucesso e a boa repercussão na crítica garantiram uma sequência do filme, que contou com a presença de Cillian Murphy, parceiro de Emily em Oppenheimer.
Blunt e John Kasinski têm duas filhas: Hazel nasceu em 16 de fevereiro de 2014. E Violet, em 4 de julho de 2016.