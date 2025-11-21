Galeria Heidelberg: cidade que inspirou o romantismo alemão é um marco na eduçação Localizada às margens do rio Neckar, de Baden-Württemberg, Heidelberg abriga a universidade mais antiga da Alemanha. Ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e seu centro histórico medieval, hoje, é considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Por Flipar

- Reprodução do Flickr michel simeonidis