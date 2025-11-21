Galeria

Maior lago subterrâneo do planeta é descoberto na Albânia

A descoberta de um lago gigantesco, aquecido e oculto dentro num abismo rodeado por cavernas inexploradas pode parecer uma trama de filme, mas a história é real.

Por Flipar
Ricardo Gomez Angel/Unsplash

Para estudar o lago, eles usaram uma tecnologia chamada 'Scanner LIDAR', que emprega lasers para medir distâncias e criar mapas em 3D.

pexels Johannes Plenio

Após coletarem os dados, a equipe calculou que o lago contém 8.335 metros cúbicos de água, o que equivale a cerca de 3,5 piscinas olímpicas!

divulgação/Neuron Foundation

O lago foi descoberto em 2021, mas, na época, os pesquisadores não tinham os equipamentos necessários para medir suas dimensões com precisão.

freepik/wirestock

“Durante a nossa exploração inicial, criamos um mapa básico utilizando o nosso equipamento e imediatamente percebemos que havíamos descoberto algo extraordinário”, relatou o fotógrafo e membro da expedição Richard Bouda.

divulgação/Neuron Foundation

Somente em 2024, com apoio da Fundação Neuron, foi possível fazer a medição completa, e por isso o lago recebeu o nome da instituição.

divulgação

Inicialmente, a equipe tentou medir o local com um medidor a laser comum, mas não deu certo porque a distância era maior do que o limite de 100 metros que o aparelho alcançava.

wikimedia commons Tommology

Em seguida, com o uso de drones e da tecnologia LIDAR, eles conseguiram mapear toda a área ao redor do lago.

wikimedia commons/David Monniaux

A descoberta aconteceu quando os pesquisadores notaram uma coluna de vapor saindo de uma cadeia de montanhas.

reprodução

“É algo que pode ter um impacto enorme na compreensão dos ecossistemas subterrâneos e dos processos geológicos”, destacou Marek Audy, especialista em espeleologia (ciência que estuda cavidades como cavernas e grutas).

wikimedia commons/Wadsley02

Em entrevista ao National Geographic CZ, Audy afirmou que o grupo quer voltar ao local futuramente para descobrir ainda mais.

Gérard JAWORSKI/Pixabay

“Queremos observar outras partes da caverna, aprender mais sobre a geologia e a biologia desta área”, disse.

wikimedia commons/Wadsley02

wikimedia commons/Kolomaznik

A fronteira tem aproximadamente 282 km de extensão e atravessa várias regiões montanhosas e vales, sendo um ponto de conexão entre os Bálcãs e o Mediterrâneo.

wikimedia commons/Kolomaznik

A região tem uma longa história de disputas. Durante a Guerra dos Bálcãs (1912-1913) e a Primeira Guerra Mundial, houve mudanças territoriais e disputas entre os dois países.

Youtube/World Wild Hearts

Na Segunda Guerra Mundial, a Albânia, ocupada pela Itália, foi usada como base para a invasão da Grécia em 1940, resultando na Guerra Greco-Italiana.

Youtube/Drone Snap

Desde a década de 1990, após a queda do comunismo na Albânia, muitos albaneses migraram para a Grécia em busca de oportunidades.

Peter Boccia Unsplash

Atualmente, a Grécia é um dos principais parceiros econômicos da Albânia, e ambos os países são membros da OTAN, colaborando em diversas áreas.

Youtube/Flags Of The World

