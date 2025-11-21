Entretenimento Revolução do bandolim: a obra irrepreensível Hamilton de Holanda, vencedor do Grammy Um dos principais nomes da música instrumental contemporânea, Hamilton de Holanda se tornou o primeiro brasileiro a ganhar o Grammy Latino em uma categoria geral. Ele conquistou o troféu de Melhor álbum de jazz latino pelo disco Hamilton de Holanda Trio – Live in NYC. Por Flipar

Reprodução do Youtube