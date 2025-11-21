Selena Gomez desabafa sobre obra que retrata sua vida: ‘Não consigo assistir’

Diagnosticada com lúpus em 2013, ela passou por quimioterapia e um transplante de rim em 2017, com o filme também mostrando sua luta até o diagnóstico de transtorno bipolar. “Eu sou muito feliz por ter feito isso, mas não é necessariamente quem eu sou agora. Para ser sincera, não consigo assistir”, disparou.
Selena Gomez, aliás, lançou em 21/03 o clipe da música “Younger and Hotter That Me”, single que é fruto do trabalho da cantora com seu noivo, o produtor musical Benny Blanco.
Dias antes, ela já havia estreado o single ‘Sunset Blvd”. As duas canções integram o álbum “I Said I Love You First”, da parceria com Blanco.
Recentemente, Selena Gomez também foi centro de uma polêmica após o diretor e ator mexicano Eugenio Derbez criticar sua performance no filme 'Emilia Pérez', que liderou indicações ao Oscar 2025. Após repercussão negativa de suas declarações, Derbez pediu desculpas à atriz.
“Querida Selena, peço desculpas sinceras pelos meus comentários descuidados – eles são indefensáveis ??e vão contra tudo o que defendo. Como latinos, devemos sempre apoiar uns aos outros. Não há desculpa. Eu estava errado e admiro profundamente sua carreira e seu bom coração“, escreveu Derbez em suas redes sociais.
Um dia antes, em entrevista ao podcast “Hablemos de Cine”, comandado pela influencer Gaby Meza, o diretor criticou a falta de fluência de Selena Gomez no idioma espanhol. “A atuação de Selena é indefensável. Não entendo porque ninguém está falando sobre isso”, declarou na ocasião.
Selena reagiu com elegância ao comentário do ator em seu perfil oficial. “Fiz o melhor que pude com o tempo que me deram. Isso não prejudica meu trabalho e o coração que coloquei neste filme”, afirmou Selena.
A crítica do diretor mexicano destoou da recepção positiva que o desempenho de Selena Gomez em 'Emilia Perez' recebeu. Embora tenha ficado fora do Oscar, ela recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao britânico Bafta.
O longa-metragem foi aplaudido e premiado no Festival de Cannes de 2024, mas levou apenas dois Oscars - Melhor Atriz Coadjuvante (Zoe Saldaña) e Melhor Canção Original ('El Mal'). No filme, Selena Gomez interpreta a esposa do líder de um cartel de drogas.
“Eu não gosto de achar coisas ou ser pretensiosa, então vou dizer apenas que estou feliz que as pessoas estão recebendo o filme do jeito que estão”, declarou a artista ao portal 'The Hollywood Reporter'. Que tal conhecermos um pouco mais sobre a estrela global?
A carreira de Selena Gomez, afinal, ajudou a torná-la integrante do grupo dos bilionários, com uma fortuna estimada em 1,3 bilhão de dólares! Ela é uma das mais jovens bilionárias dos Estados Unidos com o feito conhecido como 'self-made billionaire' (ou 'bilionária que se fez sozinha', em tradução livre).
No Instagram, Selena Gomez ocupa a terceira posição entre as pessoas mais seguidas no mundo, com 424 milhões de seguidores, ficando atrás apenas dos astros do futebol Cristiano Ronaldo, com 638 milhões, e Lionel Messi, com 504 milhões.
Grande parte da fortuna da artista (cerca de 81,4%) provém de sua atuação como empresária. Em 2020, ela fundou a Rare Beauty, uma marca de cosméticos que alcançou grande sucesso nos Estados Unidos e em diversos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil.
Segundo a Bloomberg, em março de 2024 Selena teria contratado consultores financeiros para analisar propostas de investimento e até possíveis ofertas de compra da Rare Beauty, cujo valor de mercado está estimado em US$ 2 bilhões.
O sucesso da Rare Beauty está fortemente ligado à sua popularidade entre a geração Z, composta por pessoas nascidas entre 1995 e 2010. A marca oferece principalmente produtos líquidos e de fácil aplicação, que se destacaram em diversos vídeos de tendências no TikTok desde seu lançamento.
Além disso, Selena Gomez cofundou a startup de saúde mental Wondermind, ao lado de sua mãe, Mandy Teefey, e da empresária Daniella Pierson.
Avaliada em US$ 100 milhões em 2022, a plataforma disponibiliza uma variedade de recursos voltados para a saúde mental, como artigos, podcasts e uma newsletter.
Selena Gomez nasceu em 22 de julho de 1992, em Grand Prairie, no estado do Texas. Sua trajetória no entretenimento começou cedo, com aparições em programas infantis como 'Barney e seus Amigos' (2002-2004).
A partir daí, ela ganhou ainda mais notoriedade ao interpretar Alex Russo na série de sucesso 'Os Feiticeiros de Waverly Place' (2007-2012), do Disney Channel.
No cinema, Selena participou de filmes como 'Pequenos Espiões 3: Game Over' (2003), 'Monte Carlo' (2011), 'Tudo Para Ficar Com Ela' (2014), 'Um Dia de Chuva em Nova York' (2019) e Dolittle (2020).
Além da atuação, Selena conta com uma carreira musical de sucesso. Iniciou sua trajetória musical em 2009, com a banda Selena Gomez e The Scene, que lançou diversos hits como 'Love You Like a Love Song' e 'Naturally'. Posteriormente, ela seguiu carreira solo, com álbuns como 'Stars Dance' (2013), 'Revival' (2015), e 'Rare' (2020).
Seu estilo musical mescla pop, dance e R&B, e suas músicas frequentemente tratam de temas como amor, autoconfiança e superação pessoal.
Selena sempre foi associada às causas sociais, além da defesa pela saúde mental. Ela também sempre foi aberta sobre suas lutas pessoais, incluindo seu diagnóstico de lúpus. Desde 2009, Selena é embaixadora da UNICEF, melhorando a vida de crianças pelo mundo.
Sua vida amorosa também já ganhou holofotes do mundo todo. De 2011 a 2014, por exemplo, ela viveu um relacionamento de idas e vindas com o cantor Justin Bieber.
Em 2017, engatou um romance com o também cantor The Weeknd, que não chegou a durar nem um ano. Desde dezembro de 2023, Selena vive um relacionamento com o produtor musical Benny Blanco.
Selena tambÃ©m Ã© conhecida por suas 'amizades de milhÃµes'. Suas melhores amigas sÃ£o as cantoras Taylor Swift e Vanessa Hudgens.
Atualmente, ela estrela e produz a série de sucesso 'Only Murders in the Building' (2021-), ao lado de Steve Martin e Martin Short.