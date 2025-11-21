Entenda por que a famosa Torre de Pisa, mesmo inclinada, é segura

ConstruÃda entre os anos de 1173 e 1370 e contando com 55 metros de altura, esta torre tem como funÃ§Ã£o original abrigar o sino da catedral da cidade de Pisa.
A torre é a terceira mais antiga estrutura na praça da Catedral de Pisa (Campo dei Miracoli), atrás da própria catedral e do baptistério.
A Catedral de Pisa, dedicada à Virgem Maria, é um templo católico da Itália, localizado na cidade de Pisa. É a sede da Arquidiocese de Pisa e o maior exemplo do estilo românico toscano.
Ela foi idealizada pelo arquiteto de origem grega Buscheto, numa época em que a cidade era uma república independente e uma das potências italianas. A consagração do edifício foi realizada em 1118 pelo papa Gelásio II.
A construção iniciou em 1064, sobre a catedral preexistente datada de 1006. Com o esgotamento do orçamento previsto, em 1095, as obras foram paralisadas. Contudo, continuaram em virtude de uma doação do imperador bizantino.
Pouco tempo depois, a planta foi ampliada pelo arquiteto Rainaldo, que desenhou a atual fachada, realizada sob a supervisão dos escultores Guglielmo e Biduino.
Na fachada, que é decorada com colunas e incrustações de mármores, se abrem três portais de bronze em substituição aos originais que foram destruídos durante o incêndio de 1595.
Durante a Segunda Guerra Mundial na campanha da Itália, a Força Expedicionária Brasileira em uma missa na catedral, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, cantaram o hino brasileiro quando se rompeu um forte bombardeio aéreo perpetrado por forças do Eixo.
O edifÃcio tem uma planta basilical modificada pela adiÃ§Ã£o de um transepto, resultando num desenho de cruz latina, com cinco naves e uma abside. Seu estilo RomÃ¢nico incorporou elementos de tradiÃ§Ãµes Ã¡rabes, lombardas, bizantinas, clÃ¡ssicas e toscanas.
A Torre de Pisa é uma obra de arte em mármore branco, realizada em três fases ao longo de um período de cerca de 177 anos. A construção do primeiro andar começou no dia 9 de agosto de 1173, um período de sucesso militar e prosperidade.
A torre começou a inclinar-se após a progressão de construção para o terceiro andar em 1178. Isto deveu-se a uma fundação de meros três metros sobre um subsolo fraco e instável, um projeto que falhou desde o início.
Entre as explicações, está a de que seria uma homenagem feita a William de Innsbruck, um dos possíveis projetistas da torre, corcunda nas costas. Outra de que seria resultado de um protesto feito pelos trabalhadores que recebiam baixos salários.
Embora destinada a ficar na vertical, a torre começou a inclinar-se para sudeste logo após o início da construção, em 1173. Isso devido a uma fundação mal construída e a um solo de fundação mal consolidado, que permitiu à fundação ficar com assentamentos diferenciais.
Especialistas em geografia e geologia dizem que a deformidade de Pisa aconteceu em virtude da baixa compactação do solo em que a obra foi realizada. Com isso, a instabilidade do solo acabou deixando-a torta.
No ano de 1838, uma obra de restauração atingiu um lençol freático e inundou toda a base da Torre de Pisa. Quase um século depois, o ditador, Benito Mussolini, ordenou que aplicações de cimento fossem postas junto ao alicerce, mas o monumento seguiu torto.
A altura do solo ao topo da torre é de 55,86 metros no lado mais baixo e de 56,70 metros na parte mais alta. A espessura das paredes na base é de 4,09 metros e 2,48 metros no topo.
A torre tem 296 ou 294 degraus. O sétimo andar da face norte das escadas tem dois degraus a menos. Antes da restauração entre 1990 e 2001, a torre estava inclinada com um ângulo de 5,5 graus. Atualmente, está em cerca de 3,99 graus.
Na década de 1990, uma grande reforma aconteceu. A primeira etapa envolveu o apresamento de cabos de aço ao redor da torre. Com uma distância de quase um quarteirão, esses cabos eram ligados a um grande contrapeso que conferia estabilidade à torre.
A construção foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1987. A Torre de Pisa é considerada um dos importantes símbolos da Itália, e ainda, um dos maiores pontos turísticos da Europa.
A torre de Pisa, na verdade, é um campanário da catedral, que significa “torre sineira”, designada para guardar sinos. A torre, que em italiano é pronunciada como Piazza dei Miracoli, é a terceira obra mais antiga da Praça dos Milagres.
Os 8 andares estão cercados por uma lógia com arcos que reproduzem o conteúdo da fachada da Catedral e possui 7 sinos no último andar da Torre
A Torre de Pisa não cai por ter uma inclinação estável, sendo um centro de gravidade localizado na posição mais elevada da torre, que faz a força contrária e mantém o equilíbrio. Ainda mais com o reforço que a base ganhou ao longo dos anos.
Ao longo do perímetro da praça, encontra-se também o Camposanto, o Museu da Ópera e o Museu delle Sinopie. Um passeio às margens do rio Arno, até chegar ao antigo Palazzo dell'Orologio e a Piazza dei Cavalieri, que instiga os turistas.
“Hoje a torre do sino é um monumento estável”, disse Andrea Maestrelli, presidente da Opera della Primaziale Pisana (OPA), em uma coletiva de imprensa descrevendo eventos para comemorar o aniversário da torre, em 2023.