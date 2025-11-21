Galeria Entenda por que a famosa Torre de Pisa, mesmo inclinada, é segura Ao longo de sua história, a Itália sempre foi famosa por abrigar monumentos de rica beleza arquitetônica, que chamam a atenção não só dos moradores, como dos turistas. A construção do primeiro andar da Torre de Pisa começou no dia 9 de agosto de 1173, em um período de sucesso militar e prosperidade no país. Por Flipar

Marika Bortolami/Wikimedia Commons