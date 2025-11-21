Estilo de Vida Descubra diferentes tipos de embarcações e sua importância As embarcações são fundamentais em diversas culturas ao redor do mundo, atendendo a necessidades como transporte, pesca, comércio e lazer. São usadas, por exemplo, para passeios turísticos em rios e canais, como o Sena, em Paris. Por Flipar

David.Monniaux domínio público