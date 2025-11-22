Galeria

Exposição sobre a Capela Sistina chega ao Rio em novembro

A experiência imersiva Michelangelo – O Mestre da Capela Sistina chega ao Rio de Janeiro em 28 de novembro. A mostra promete aproximar o público de uma das obras mais famosas do mundo sem necessidade de viagem ao Vaticano.

Ao todo, serão catorze salas temáticas distribuídas em um espaço de mil metros quadrados, com projeções mapeadas, impressões de alta definição e outros recursos tecnológicos.

A exposição inclui ainda uma reprodução monumental do teto e uma sala dedicada ao artista, permitindo ao visitante entender o processo criativo por trás dos afrescos renascentistas. A iniciativa busca oferecer ao público um panorama completo da obra de Michelangelo.

Mas falemos sobre capelas: elas são pequenas edificações dedicadas ao culto cristão, podendo ser independentes ou anexas a igrejas, mosteiros e instituições. Geralmente, servem para orações, missas e celebrações menores, atendendo comunidades locais ou grupos específicos.

Muitas são construídas em locais de devoção, como santuários ou propriedades privadas. Seu tamanho reduzido e função específica diferenciam-nas das grandes catedrais e basílicas.

A origem das capelas remonta ao Cristianismo primitivo, quando fiéis criavam pequenos espaços para culto em casas ou cavernas. Na Idade Média, nobres e monarcas construíram capelas particulares em castelos e palácios

Com a expansÃ£o do cristianismo, elas se espalharam pela Europa e, depois, pelo mundo atravÃ©s de missÃµes religiosas. Hoje, podem ser encontradas em escolas, hospitais, aeroportos e sÃ­tios turÃ­sticos. Incluindo a Capela Sistina, veja, entÃ£o, algumas capelas de beleza chamativa.

Saint-Chapelle (França) – 1242-1248 - Localizada em Paris, possui vitrais góticos deslumbrantes que criam efeitos incríveis com a luz. Construída no século XIII para abrigar relíquias sagradas. Sua arquitetura refinada encanta visitantes do mundo todo.

Capela Real de Granada (Espanha) – 1505-1517 - Acolhe os túmulos dos Reis Católicos e combina estilos gótico e renascentista. O altar-mor e os vitrais aumentam sua grandiosidade. Seu acervo inclui arte sacra e objetos históricos espanhóis.

Capela da Medalha Milagrosa (França) – 1815 - Local de peregrinação onde a Virgem Maria teria aparecido a Catarina Labouré. Seu interior simples inspira espiritualidade e devoção. Fiéis acreditam no poder das orações feitas ali.

Capela de São Miguel (Portugal) – Século XVI - Situada na Universidade de Coimbra, possui teto pintado e um impressionante órgão barroco. Pequena, mas repleta de detalhes manuelinos. Era usada para cerimônias acadêmicas e religiosas.

Capela de São Basílio (Rússia) – 1555-1561 - Parte da Catedral de São Basílio, em Moscou, com cúpulas coloridas icônicas. Cada capela interna tem murais ricamente decorados. Foi construída por ordem de Ivan, o Terrível.

Capela do Rei (Reino Unido) – 1475-1528 - No Castelo de Windsor, abriga túmulos de monarcas britânicos. Destaca-se pelos vitrais medievais e teto gótico impressionante. Foi palco de casamentos da família real.

Capela do Senhor da Pedra (Portugal) – 1686 - Construída sobre uma rocha à beira-mar, em Vila Nova de Gaia. O mar a envolve durante tempestades, criando um cenário dramático. É um local de culto e peregrinação religiosa.

