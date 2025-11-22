Niterói comemora 452 anos com festa e show especial de Zeca Pagodinho

A cidade tem suas raízes na aldeia indígena de São Lourenço dos Índios, fundada pelo chefe Arariboia após receber terras doadas em 1573. Antes da chegada dos europeus, a área era habitada por povos indígenas como os Tupinambás e Tamoios.
A aldeia de São Lourenço foi o primeiro povoado de Niterói e hoje o bairro de mesmo nome preserva a Igreja de São Lourenço dos Índios, a mais antiga da cidade.
A Vila Real da Praia Grande, que hoje é Niterói, foi oficialmente criada por um alvará régio em 10 de maio de 1819 e instalada em 11 de agosto do mesmo ano.
A cidade de Niterói tornou-se a capital da província do Rio em 1835, quando a cidade do Rio de Janeiro foi transformada em Município Neutro, sediando a capital do Império.
A bandeira de Niterói exibe as datas 1573, 1819 e 1835 porque elas representam momentos-chave na história da cidade, cada um associado a uma interpretação diferente de sua 'fundação'.
No século XX, a cidade experimentou crescimento na atividade portuária e no setor naval. Atualmente, Niterói é uma cidade vibrante, conhecida por sua rica herança cultural e por sua importância como centro econômico e cultural da região.
A Ponte Rio-Niterói, oficialmente Ponte Presidente Costa e Silva, tem sua origem em propostas que remontam ao século XIX, mas foi concretizada durante o regime militar no Brasil, sendo inaugurada em 4 de março de 1974.
O Museu de Arte Contemporânea é uma obra icônica de Oscar Niemeyer. A arquitetura do museu se integra à paisagem da Baía de Guanabara, abrigando exposições de arte.
A Fortaleza de Santa Cruz da Barra é um dos principais pontos de defesa da Baía de Guanabara. Ela, no momento, oferece visitas guiadas e belas vistas.
O Mercado São Pedro é tradicional para a compra de peixes e frutos do mar frescos, com restaurantes no andar superior. Localizado no bairro da Ponta d'Areia e vizinho do Centro de Niterói e do Caminho Niemeyer, fica a cinco minutos de carro da Ponte Rio-Niterói.
A Unidos do Viradouro é a escola de samba mais vitoriosa da cidade de Niterói, com 18 títulos, sete à frente do Acadêmicos do Cubango. Chegou ao Grupo Especial do Rio de Janeiro em 1991 e desde então, ergueu a taça em três oportunidades: 1997, 2020 e 2024.
O Grupo Especial terá uma novidade em 2026, com presença da Acadêmicos de Niterói, mais uma agremiação da cidade sorriso. A agremiação ficou com a vaga que era da Sossego na Série Ouro e levará para a Sapucaí um enredo sobre o atual presidente, Lula.
A Praia de Itacoatiara é um paraíso natural famoso por seu mar azul, areias claras, ondas fortes para surfistas e paisagens cercadas por montanhas. Além dela, existem outras praias que chamam a atenção como Camboinhas, Itaipu, Piratininga e Sossego.
A Ilha da Boa Viagem é um importante patrimônio histórico e cultural, tombado pelo Iphan desde 1938, que combina natureza, arquitetura colonial e vistas deslumbrantes da Baía de Guanabara.
Caminho Niemeyer é um conjunto de obras de Oscar Niemeyer na orla do centro da cidade, que inclui o Teatro Popular e a Estação das Barcas, assim como recebe shows e o desfile das escolas de samba da cidade.
Niterói é chamada de 'Cidade Sorriso' por causa do seu povo acolhedor e da forma da orla de Icaraí, que vista do alto lembra um sorriso. A alcunha foi popularizada nos anos 1980, mas reflete a hospitalidade e o espírito positivo da população.