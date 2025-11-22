Galeria Obra de Gustav Klimt atinge valor bilionário e se torna 2ª cara vendida em leilão Um retrato do austríaco Gustav Klimt alcançou um valor impressionante ao ser arrematado por US$ 236,4 milhões - algo em torno de R$ 1,25 bilhão - em um leilão realizado em Nova York no dia 18 de novembro de 2025. Por Flipar

Madelgarius/Wikimédia Commons