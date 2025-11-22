Trailer de ‘Michael’ empolga filho do rei do pop: ‘O mundo não está pronto’

Jaafar Jackson, sobrinho de Michael e primo de Prince, interpreta o astro na fase adulta, enquanto Juliano Krue Valdi dá vida ao cantor na infância. O elenco ainda reúne nomes de peso como Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier e Miles Teller, ampliando a força dramática da produção. A escolha de Jaafar reforça a ligação familiar e traz autenticidade ao papel principal.
O longa, aliás, é dirigido por Antoine Fuqua (na foto), conhecido por 'Dia de treinamento', e tem roteiro de John Logan, de 'O aviador'.
Filho de Jermaine Jackson — terceiro irmão mais velho de Michael e que integrou a formação original dos Jackson Five —, Jaafar hoje tem 29 anos. Sua escalação simboliza a continuidade do legado artístico da família, unindo talento e história numa produção de grande impacto. Prince Jackson destacou o orgulho de ver o primo assumir o papel e afirmou: o mundo não está pronto para sua performance.
“Michael” irá retratar, portanto, “triunfos e tragédias” do artista morto em 2009, de acordo com a descrição de divulgação do longa-metragem. O Flipar mostra a seguir quem interpreta quem no filme!
Juliano Krue Valdi - Em seu primeiro trabalho no cinema, o ator mirim interpreta Michael Jackson na infÃ¢ncia. O jovem construiu fama nas redes sociais exibindo seus dotes de danÃ§arino.
Jaafar Jackson - O intérprete de Michael Jackson adulto é sobrinho do rei do pop. Filho mais novo de Jermaine Jackson, irmão do artista e ex-integrante do “The Jackson Five”, o ator segue os passos do tio e vem construindo carreira musical.
Colman Domingo - Indicado ao Oscar de 2024 na categoria Melhor Ator por seu papel em “Rustin”, encarna Joe Jackson, pai e empresário de Michael.
Nia Long - A atriz de “Vovó…Zona” e da série de televisão ‘NCSI” faz Katherine Jackson, a mãe de Michael Jackson, na cinebiografia do artista.
Miles Teller - O ator de filmes como “Whiplash” e “Top Gun: Maverick” interpreta o advogado de Michael Jackson no longa-metragem.
Jayden Harville - Ator que dá seus primeiros passos no cinema atua como Jermaine Jackson, um dos irmãos de Michael, na juventude.
Jamal R. Henderson - O papel de Jermaine Jackson adulto ficou com o ator conhecido pelo trabalho na série “Mindhunter”.
Judah Edwards - O ator mirim (“Saint X”) interpreta o jovem Tito Jackson, irmão de Michael que foi membro do “The Jackson 5”.
Rhyan Hill - O papel Tito Jackson na vida adulta cabe ao ator que trabalhou na famosa série “Grey’s Anatomy”.
Jaylen Lyndon Hunter - Ator mirim com trabalhos na Broadway, interpreta no filme o cantor Marlon Jackson, irmão de Michael que fez parte do “The Jackson Five”, na infância.
Tre Horton - O papel de Marlon Jackson adulto ficou com o ator com experiência em produções televisivas.
Nathaniel Logan McIntyre - O jovem ator da Disney interpreta Jackie Jackson, irmão de Michael e um dos primeiros componentes do conjunto “The Jackson Five”, na infância.
Joseph David-Jones - Ator com trabalhos nas séries “Nashville” e “Arrow” faz Jackie Jackson adulto.
Jessica Sula - Atriz britânica que trabalhou no suspense “Fragmentado”, de M. Night Shyamalan, interpreta a cantora La Toya Jackson, irmã de Michael Jackson.
Larenz Tate - O ator de filmes como “O Vingador” e “Um Verão Especial” encarna Berry Gordy, executivo que fundou a gravadora Motown.
Kat Graham - Atriz famosa por trabalho na série “The Vampire Diaries”, interpreta a cantora Diana Ross no filme “Michael”.
Liv Symone - Com experiência em teatro, a atriz faz a cantora Gladys Knight, da banda de soul Gladys Knight e the Pips.
Kendrick Sampson - O ator que trabalhou em diversas séries, como “The Vampire Diaries” e “Insecure”, interpreta Quincy Jones, celebrado empresário e produtor musical.
Kevin Shinick - Ator, produtor e diretor, com experiência também em dublagens, vive Dick Clark, ex-apresentador de TV nos Estados Unidos.
Laura Harrier - A modelo e atriz (â??Infiltrado na Klanâ?, de Spike Lee) faz a empresÃ¡ria e produtora Suzane de Passe.