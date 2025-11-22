O artesanato típico de diferentes partes do Brasil

Artesanato em palha de bananeira - Comum em cidades da Bahia, como IlhÃ©us e Cachoeira, esse trabalho tambÃ©m ganhou forÃ§a em Planaltina (DF). O trabalho com palha de bananeira Ã© uma arte antiga e produz uma variedade de peÃ§as, incluindo bolsas, chapÃ©us e redes. A palha Ã© extraÃ­da e trabalhada manualmente, gerando peÃ§as resistentes e de estÃ©tica rÃºstica.