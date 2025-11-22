Entretenimento Chitãozinho e Xororó lançam cruzeiro da dupla após conquista do 7º Grammy Latino Uma das duplas sertanejas mais cultuadas da história, Chitãozinho e Xororó inauguraram o Navio Ch E X – Uma História de Sucesso na segunda quinzena de novembro, marcando a primeira edição de um cruzeiro temático em águas brasileiras. O embarque coincidiu com a conquista do 7º Grammy Latino da dupla, reforçando o momento histórico dos sertanejos que desfilam 55 anos de carreira. Por Flipar

