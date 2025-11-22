Personagens de Harry Potter viram roqueiros com a Inteligência Artificial

Harry Potter roqueiro ficaria assim.
O ator Daniel Radclife ganhou um cabelo mais encorpado e um semblante mais sisudo, com sobrancelhas bem marcadas. .
Hermione Granger ficaria desse jeito.
Emma Watson ganhou um cabelo meio punk e uma maquiagem carregada. Mas manteve a beleza.
E olha o estilo roqueiro de Ronald Weasley.
O melhor amigo de Harry ficou com jeitão de durão. Os cabelos ruivos são marca registrada. Não mudam de cor.
Agora, a aparência de Hagrid com uma guitarra nas mãos. Irado.
O gigante guardião de Hogwarts, vivido por Robbie Coltrane, ficou ainda mais bolachudo, mas com os cabelos e a barba bem torneadas. Detalhe na jaqueta!
O amado Dobby ficou assim, com pose e tudo.
O elfo doméstico da família Malfoy, libertado por Harry, ganhou ares de segurança e independência com o estilo do rock.
Draco Malfoy ficou caracterizado dessa forma.
O jovem vilão foi retratado bem carregado de verde, a cor da casa Sonserina, à qual ele pertence em Hogwarts. Os olhos azuis do ator Tom Felton também ficaram verdes.
O professor Severo Snape, que já não tem cara de bons amigos, ficou assim.
Imagine o que Alan Rickman, se estivesse vivo, acharia dessa caracterização assustadora do bruxo mais intrigante de Hogwarts.
E o professor Horácio Slughorn ficou descolado.
A calvÃcie do ator Jim Broadbent foi preservada, mas com uma cabeleira espigada na parte de trÃ¡s.
Para fechar a galeria, lembramos de momentos em que música estava presente em Harry Potter.
O coral de sapos do professor Filio Flitwick é um sucesso.
E as Weird Sisters sacudiram os estudantes bruxos no baile do Cálice de Fogo.