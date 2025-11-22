Entretenimento Imperator inaugura exposição dedicada a Carmen Miranda no Rio de Janeiro O Imperator faz uma viagem no túnel do tempo por um motivo de tirar o chapéu. Afinal, o espaço de lazer da Zona Norte do Rio inaugurou em 18/11/2025 a mostra “Carmen – Embaixatriz do Samba”, em parceria com o Museu Carmen Miranda. O evento celebra uma das maiores artistas da história da música brasileira. A exposição transporta o público para o universo vibrante e único da cantora. Por Flipar

Divulgação