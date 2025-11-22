Celebridades e TV Para quem não viu: Carolina Dieckmann surpreende e faz mudança em nome artístico Para quem não viu, a atriz Carolina Dieckmann anunciou uma alteração em seu nome artístico, com acréscimo de um “M” ao sobrenome. Assim, passa a ser Carolina Dieckmmann. A decisão ocorreu durante sua atuação como Leila Cantanhede na novela “Vale Tudo”, que foi exibida no horário nobre da TV Globo até 17/10/2025. A mudança tem motivações pessoais e místicas reveladas em entrevistas recentes. Por Flipar

Reprodução TV Globo