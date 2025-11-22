Economia Coppola vende relógio milionário após fracasso de ‘Megalópolis’ O cineasta Francis Ford Coppola, 86, colocou sete relógios de luxo à venda, incluindo um F.P Journe personalizado avaliado em 1 milhão de dólares, usado na estreia de 'Megalópolis' em Cannes. Os acessórios estarão disponíveis no leilão Phillips nos dias 6 e 7 de dezembro em Nova York, com expectativa de arrecadar mais de 1,5 milhão de dólares. Por Flipar

Divulgação