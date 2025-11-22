Cultura e história do México, terra do eterno seriado ‘Chaves’

No Brasil, um dos personagens mais populares de TV é mexicano. Chaves, interpretado por Roberto Gómez Bolaños, é o protagonista do seriado chamado 'El Chavo del Ocho' e que levou o nome de 'Chaves', no Brasil, e 'O Xavier', em Portugal.
A transmissão original da Televisa, conglomerado de mídia do México, foi entre 26 de fevereiro de 1973 e 7 de janeiro de 1980, com 312 episódios em 7 temporadas. Mas até hoje o seriado é reprisado. Diverte adultos e crianças.
O México ocupa o 5º lugar no mundo e 1º nas Américas em número de Patrimônios Mundiais da Unesco, tamanho o valor de sua herança cultural. O México tem 31 lugares que receberam esse título internacional.
O sítio arqueológico de Teotihuacan é o mais visitado do México. Fica a 40 km da capital.
O México foi colonizado pela Espanha. E, antes de ser independente, se chamava Nova Espanha. A capital era a cidade asteca de Tenochtitlan-México. Daí veio a inspiração para que o país se chamasse México ao se desvincular do jugo espanhol.
Os astecas eram o povo que habitava o território ocupado no século XVI pelos espanhóis. Em 1521, soldados liderados por Hernán Cortéz invadiram o Império Asteca e dominaram a região. O vírus da varíola trazido pelos europeus dizimou a população nativa.
A cultura asteca, porém, é preservada em numerosos patrimônios que revelam suas crenças e sua perícia. Esse povo se estabeleceu no território e teve seu auge entre 1324 e 1521. Deixou construções marcantes no país
Uma delas é a pirâmide circular do Tempo de Ehecátl, no sítio arqueológico Calixtlahuaca. Ehécatl era a divindade do Vento, para o povo asteca.
Outra preciosidade é a Pirâmide de Cholula (ou Tepanapa), com 4,5 milhões de metros quadrados. Ela tem pirâmides sobrepostas.
A Pirâmide do Sol, patrimônio de uma era anterior aos astecas, é a segunda maior pirâmide do México e a terceira maior do mundo. Tem 220 por 230m de base, 65,5m de altura e 1,1 milhão de metros quadrados. É feita de pedregulhos e revestimento de estuque pintado.
O pintor mexicano Diego Rivera criou uma obra para destacar a arquitetura asteca na antiga capital do Império Asteca, Tenochtitlán, hoje Cidade do México.
Diego Rivera Ã© um expoente nas artes do MÃ©xico, ao lado da mulher, mais famosa que ele, Frida Kahlo. Ambos tiveram uma relaÃ§Ã£o conturbada, mas deixaram um valioso legado artÃstico para o paÃs e o mundo.
Nascida em Coyoacán em 6/7/1907, Frida deixou uma obra singular, marcada por autorretratos e ênfase na natureza e nos artefatos do México, com toques surrealistas e estilo naïf, que muitas vezes também traduziam sua dor física, já que ela sofreu de poliomielite.
Frida tornou-se um mito cult, que estampa objetos, roupas, acessórios. Um dos personagens mais marcantes do México.
Tanto que, na animação 'Coco' ('Viva; A Vida é Uma Festa', no Brasil), ela é retratada no mundo dos mortos.
'Viva: a Vida é Uma Festa' ganhou o Oscar de Melhor Filme de Animação de 2018. E passa uma mensagem vigorosa da crença mexicana na vida após a morte, um aspecto importante da religiosidade no país.
O Dia dos Mortos tem celebraÃ§Ã£o com mÃºsica e quitutes. As pessoas visitam cemitÃ©rios com velas, flores e os alimentos preferidos dos mortos. Em casa, fotos dos parentes ornamentam altares para que nÃ£o sejam esquecidos. Acredita-se que, assim, viverÃ£o no outro lado.
A Catrina, em forma de caveira, Ã© a personagem-sÃmbolo da cultura mexicana que vÃª na morte o destino natural da vida. Nos desfiles do Dia dos Mortos, as pessoas se pintam de caveira ou usam mÃ¡scaras. E a Catrina Ã© louvada.
O México tem maioria católica (82,7% da população) e o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe é um importante ponto de peregrinação e devoção.
Com 2 milhões de km quadrados, o México é o 5º maior país das Américas e o 14º maior país independente do mundo. É dividido em 31 estados e a Capital México. Fica inteiramente na América do Norte, tendo fronteira com os EUA ano norte; Belize e Guatemala a sudeste.
Tem 126 milhões de habitantes (população estimada em 2020). O segundo mais populoso da América Latina, atrás do Brasil (que em 212 milhões). É o país mais populoso do mundo de língua hispânica e o 11º em geral.
O México é atravessado de norte a sul por duas cadeias de montanhas : Sierra Madre Oriental e Sierra Madre Ocidental. Elas são a extensão das Montanhas Rochosas do norte da América do Norte. O ponto mais alto é o Pico de Orizaba (foto), com 5.700m.
O Trópico de Câncer divide o país em zonas temperadas e tropicais. Isto dá ao México um dos sistemas climáticos mais diversos do mundo
Há regiões de clima alpino, com destaque para a área do Nevado de Toluca, um estratovulcão (vulcão em forma de cone com lava endurecida) a 80 km da Cidade do México.
Também há áreas de clima árido, com destaque para o Grande Deserto de Altar, no noroeste do país. Ele faz parte do Deserto de Sonora, que, além do México, abrange parte do sudoeste dos EUA.
Uma parte do país tem predominância do clima subtropical úmido. É onde fica o Lago Camécuaro, uma área protegida, com água cristalina, paraíso de fotógrafos pela beleza da paisagem.
Também há um clima monçônico, com inverno extremamente seco e verão muito chuvoso. É o clima da região de Chontalpa, que fica no estado de Tabasco e abrange quatro cidades: Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco e Paraíso,
E ainda há o clima mediterrâneo, com verão quente e seco e um inverno com temperaturas mais baixas e maior presença de chuvas. Esse clima acontece, por exemplo, na Vale de Guadalupe, uma aldeia no estado de Baja California.
Pelo menos 1.500 espécies de mamíferos podem ser encontradas no México. Alguns animais são vistos quase que exclusivamente no país, como o monstro-de-gila, o coelho dos vulcões e o axolote (foto), anfíbio conhecido como monstro aquático.
O México abriga numerosos lagos e lagoas em seu território, mas a maioria é pequena. E há vários rios, sendo o Rio Grande (foto) o maior do país, com 3.034 km de extensão, na fronteira com os EUA.
Como o México é muito mais rico do que os países imediatamente a sudeste de suas fronteiras, o país tem um problema crônico com a imigração ilegal a partir desses países, especialmente da Guatemala, Honduras e El Salvador
Por outro lado, o país também enfrenta as queixas de imigração ilegal de mexicanos nos EUA. Na foto, a separação da cidade de Tijuana, no México, densamente povoada, e do Condado de San Diego, nos EUA.
A culinária mexicana também é famosa. A característica principal é o uso farto de pimenta. Os tacos são petiscos feitos com massa fina de milho e recheios picantes que fazem sucesso.
O México é o pais mais visitado por turistas na América Latina. Ele tem dois tipos de atrativos, ambos fortes. O histórico-cultural, com várias cidades que atraem pessoas do mundo inteiro, a começar pela capital, Cidade do México. Na foto, a bela catedral da Cidade do México.
E o turismo voltado para a natureza, com destaque para as belas praias de Cancún, sempre muito procuradas por turistas de várias partes do mundo.
Além das personalidades antigas, o México tem artistas de renome internacional na atualidade, como os cineastas Guillermo del Toro, Oscar de Filme e Direção por 'A Forma da Água' (2018), e Alfonso Cuarón (foto), Oscar de Direção por Gravity (2014) e Roma (2019).
E uma grande sensação do México, apreciada por milhões de pessoas no Brasil, são as novelas (transmitidas aqui por SBT e Record). Um dos sucessos foi Carita de Ángel, que ganhou versão brasileira (Carinha de Anjo).
Um dos destaques é Thalía, que, além de atriz, é cantora, compositora, multi-instrumentista (piano e violão) e empresária. Um de seus sucessos é a música 'Muñequita Linda'..