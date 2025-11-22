Estudo conclui que chocolate de manhã faz bem

Segundo os pesquisadores, o chocolate é favorável ao bem-estar mental e cognitivo, ao sistema cardiovascular e ao metabolismo.
E aí vale tanto o chocolate quente, que muitos apreciam principalmente no inverno, como o chocolate em barra ou bombons, consumidos a qualquer tempo.
Mas o chocolate mais saudável, segundo a pesquisa, é o que contém maior taxa de cacau.
Acredita-se que o cacau contenha cerca de 380 produtos químicos , inclusive os flavonoides – substâncias com ação antioxidante que atuam na preservação celular, no cérebro, na saúde cardiovascular e no colesterol
Os flavonoides diminuem os riscos de danos nas células de todo o corpo: envelhecimento celular, dano neurológico.
Quanto mais amargo o cacau, maior o benefício. Uma porção de 30g de chocolate com 70% de cacau tem a quantidade de oxidantes referente a uma maçã ou a uma taça de vinho.
O ideal é consumir a partir de 70%, mas o chocolate já é considerado intenso a partir de 51%.
Algumas marcas têm chocolate com até 90% de cacau. Mas, por ser amargo, muitos preferem o limite de 70% de cacau.
O chocolate amargo também tem a vantagem de ser rico em magnésio, ferro e selênio.
Uma curiosidade é o chocolate ruby. Ele chegou ao mercado surpreendendo todos que acreditavam que as cores desse alimento só poderiam ser duas: branco ou preto
Diferentemente do que muitos pensam, o chocolate ruby não leva corantes em sua composição.
O ruby é feito de cacau. No entanto, o tipo de cacau se diferencia, pois é aquele cuja fruta possui sementes na cor rosada.
O chocolate ruby é feito num processo de fermentação desse tipo de cacau.
Esse tipo de chocolate foi descoberto em 2017, pela Barry Callebout, maior fabricante de chocolate e de produtos de cacau do mundo.
O chocolate ruby chegou ao Brasil em 2019. Sua quantidade de gordura está na casa de 36%,
Esse tipo possui 47,3% de cacau – o mesmo teor de um chocolate do tipo meio amargo.
Rico em ácido cítrico, antioxidantes e com uma característica menos doce, é ideal para quem procura fontes de vitaminas A e B.