Galeria Universidade mais prestigiada do mundo indica o café da manhã ideal Uma das instituiÃ§Ãµes de ensino mais conceituadas do mundo, a Universidade de Harvard tem um setor voltado Ã nutriÃ§Ã£o que estuda o desempenho dos alimentos no organismo. Veja as dicas dos especialistas para um cafÃ© da manhÃ£ mais rico em nutrientes. Por Flipar

DivulgaÃ§Ã£o