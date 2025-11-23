Cachoeira feita de garrafas pet e pneus vira atração turística

Trata-se de uma cachoeira artificial de 25 metros dentro da Mata Atlântica, utilizando cerca de 40 toneladas de materiais reciclados.
Entre os materiais estão 3 mil pneus, garrafas pet e isopor coletados por pescadores na Baía de Guanabara.
“Pescadores aqui de Magé fazem essa coleta três vezes por semana, cada barco sai com 2 pescadores. [...] A gente encontra todo tio de material dentro dessa baía”, disse Elaine Cristina, presidente da Colônia de Pescadores de Magé.
Chamado de Eco Resort Castelinho, a cachoeira fica dentro da APA Petrópolis, uma das mais antigas áreas de preservação do Brasil.
Inaugurada em junho, a estrutura conta com sistema de reaproveitamento da água da chuva, licenciamento ambiental e já se tornou símbolo de inovação e preservação.
O espaço, além de atrair visitantes, foi pensado para a educação ambiental.
“Há mais de 10 anos não frequentava aqui. Cheguei aqui e vi isso muito abandonado', contou André Marinho de Moraes, empresário responsável pela ideia.
'Tem um valor sentimental porque eu nasci e brinquei aqui. Pensei em fazer algo novo, e surgiu essa cachoeira, surgiu o empreendimentoâ?, explicou ele.
Já foram realizadas atividades com 200 alunos, incluindo trilhas, plantio de mudas e oficinas de reciclagem.
A iniciativa também busca estimular a economia local com geração de empregos, formação de guias ecológicos e oficinas comunitárias.
A área ainda conta com 12 mil mudas nativas plantadas e é cadastrada como área de soltura de animais silvestres.
Cercada por áreas de preservação da Mata Atlântica, Magé tem grande riqueza natural, com rios, cachoeiras e trilhas que atraem ecoturistas e praticantes de esportes ao ar livre.
Fundado oficialmente em 1565, pouco depois da criação da cidade do Rio de Janeiro, é uma das localidades mais antigas do estado.
Além disso, Magé guarda forte ligação com o período colonial e o ciclo do café, tendo abrigado antigas fazendas e engenhos.
Durante o século 19, foi ponto estratégico da Estrada de Ferro Mauá, a primeira ferrovia do Brasil, inaugurada em 1854 por Visconde de Mauá.
No entanto, como muitos municípios da Baixada Fluminense, hoje em dia Magé enfrenta desafios socioeconômicos, como infraestrutura precária em várias áreas.