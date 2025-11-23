Celebridades e TV Jason Isaacs prestigia Tom Felton em retorno como Draco Malfoy na Broadway Tom Felton emocionou fãs ao interpretar Draco Malfoy em 'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada' na Broadway. Ele recebeu a visita de Jason Isaacs, o eterno Lucius Malfoy e que declarou orgulho pelo “filho'. Felton respondeu com carinho, reforçando o vínculo simbólico entre os dois. As fotos do abraço e da emoção marcaram um momento nostálgico para os fãs da saga. Por Flipar

Reprodução Instagram