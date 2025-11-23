Celebridades e TV A gratidão de Michael J. Fox: família como pilar na luta contra o Parkinson No evento beneficente da Michael J. Fox Foundation, realizado em Nova York, Michael J. Fox agradeceu emocionado à esposa Tracy Pollan e aos quatro filhos pelo apoio constante desde o diagnóstico de Parkinson aos 29 anos. O ator destacou que eles sempre estiveram presentes, ano após ano, oferecendo força e incentivo em sua luta contra a doença. Por Flipar

