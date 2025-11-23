A gratidão de Michael J. Fox: família como pilar na luta contra o Parkinson

Fox conquistou fama mundial nos anos 1980 com o papel de Marty McFly em 'De Volta para o Futuro', além de prêmios como Emmy e Globo de Ouro. Em 1991, durante as filmagens de Dr. Hollywood, recebeu o diagnóstico de Parkinson, mas manteve a condição em segredo por anos. Em 1998, revelou a doença e, em 2000, criou a fundação dedicada a financiar pesquisas sobre essa condição de saúde.
Tracy Pollan ressaltou que, apesar do otimismo de Michael, o Parkinson é um grande desafio para todos os envolvidos. Ela destacou que não é fácil para os cuidadores, para os filhos do casal e para o próprio paciente, mas que a família comparece e se mantém firme ao lado dele.
Curiosamente no livro 'Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum', Michael J. Fox revelou que 'passou a odiar dirigir o DeLorean', o icônico carro de 'De Volta para o Futuro'.
O ator explicou que o veículo era lento, desconfortável e cheio de defeitos. 'Vamos encarar — é um carro de m… Lento para acelerar, com acabamentos baratos', escreveu.
Fox contou, ainda, que os adereços da máquina do tempo eram 'ásperos, metálicos e afiados', o que lhe causava ferimentos constantes nas mãos e cotovelos. Mesmo assim, brincou: 'A dor é temporária, o filme é para sempre'.
Recentemente, o ator fez uma rara aparição pública ao participar de uma exibição especial dos 40 anos de “De Volta para o Futuro” em Nova York, celebrando o clássico em sessão IMAX.
O evento foi no Southampton Playhouse. Após a exibição, ele participou de uma conversa moderada pelo diretor artístico Eric Kohn, que compartilhou momentos emocionantes e inspiradores nas redes sociais.
Fox emocionou fãs ao compartilhar reflexões sobre sua trajetória, que ganhou nova dimensão após seu diagnóstico de Parkinson (a doença afeta o sistema nervoso e as habilidades motoras, prejudicando a fala e a locomoção). Afastado das telas desde 2020, quando anunciou a aposentadoria, retornou às telas na temporada 3 da série “Falando a Real”, protagonizada por Jason Segel e Harrison Ford.
Já em 2024 ele havia declarado que estaria disposto a um recomeço: “Se alguém me oferecer um papel e eu fizer isso e me divertir, ótimo”, disse numa entrevista ao Entertainment Tonight.
Segundo o Deadline, o personagem de Fox na série pode estar ligado ao de Harrison Ford, que revela ao fim do primeiro ano que foi diagnosticado com a própria doença de Parkinson.
Em fevereiro de 2024, Fox apareceu de surpresa no British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), para anunciar o prêmio de Melhor Filme, e foi ovacionado de pé pelo público.
O documentário 'Still: A Michael J. Fox Movie', lançado em 2023 pela Apple TV+, explora a vida de Michael J. Fox com sua família e como ele lida com o Parkinson no dia a dia.
O filme mistura clipes de filmes de Fox com a narração do ator falando sobre como tem sido conviver por mais de 30 anos com a doença.
No documentário, J. Fox fala ainda sobre o impacto do diagnóstico de Parkinson na sua vida seguido do uso de bebida alcoólica e como isso afetou sua família.
Embora 'Still: A Michael J. Fox Movie' tenha sido indicado ao BAFTA de melhor documentário, o filme '20 Dias em Mariupol' acabou levando o prêmio.
Nascido em 9 de junho de 1961 em Edmonton, Canadá, Michael J. Fox conquistou o coração do público com seu talento contagiante.
Desde seus primeiros passos como ator mirim na televisão canadense até o estrelato global na trilogia 'De Volta para o Futuro', Fox se consolidou como um ícone da cultura pop dos anos 80.
Apesar de ter feito pequenos trabalhos como ator antes, o papel como Alex P. Keaton na série de televisão 'Caras e Caretas' (1982-1989) foi o que tornou J. Fox conhecido inicialmente.
No entanto, foi seu papel como Marty McFly na trilogia 'De Volta para o Futuro' que o tornou uma estrela internacional.
O primeiro filme, lançado em 1985 e dirigido por Robert Zemeckis, foi um enorme sucesso e se tornou um dos maiores clássicos da cultura pop.
Até que em 1991, aos 29 anos, J. Fox foi diagnosticado com doença de Parkinson. Ele chegou a ganhar um Globo de Ouro por sua atuação na série 'Spin City' (1996-2001).
O ator deu um tempo da atuação em tempo integral no início dos anos 2000 devido aos sintomas cada vez mais debilitantes da doença, mas ocasionalmente fez aparições em filmes e programas de televisão.
Nos anos de 1999, 2002 e 2005, narrou as falas de Stuart Little nos três filmes da franquia.
Além de sua carreira como ator, Fox é conhecido por seu ativismo em nome da pesquisa da doença de Parkinson. Tanto que, em 2000, fundou a Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, dedicada a financiar pesquisas e encontrar uma cura para a doença.
Por intermédio da fundação Michael J. Fox, houve a arrecadação de milhões de dólares, o que impulsionou avanços significativos na área.
Desde 1988, Michael J. Fox é casado com a atriz Tracy Pollan, com quem tem quatro filhos: Sam, Esmé, Aquinnah e Schuyler.
Michael J. Fox é visto como uma inspiração para o mundo graças à sua coragem ao lidar com a doença de Parkinson e seu compromisso com a conscientização em torno do tema.