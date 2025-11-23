‘Foi o máximo’: Paolla Oliveira celebra aparição em prova do Enem

A questão relacionava Paolla e Margot Robbie para discutir a pressão estética sobre figuras públicas. O texto de apoio abordava como padrões de beleza são impostos às mulheres na sociedade, o que trouxe um toque pop e atualidade ao exame nacional.
Em suas redes sociais, Paolla comentou que não fez o Enem, mas esteve “presente” na prova. Ela celebrou o reconhecimento e disse que foi “o máximo” ser lembrada nesse contexto. A publicação gerou grande engajamento e carinho de seus seguidores.
A atriz também citou reportagens que destacaram as referências culturais usadas na prova de Linguagens. Essas menções reforçam como o Enem conecta temas acadêmicos com elementos da cultura pop. Paolla valorizou essa aproximação entre educação e representatividade artística.
Internautas reagiram com entusiasmo ao encontrar Paolla Oliveira em plena prova do Enem. Muitos disseram que ficaram felizes e surpresos ao vê-la como parte da questão. Ela, por sua vez, agradeceu o carinho e desejou boa sorte a todos os participantes do exame.
Dois meses atrás, em setembro de 2025, Paolla se despediu oficialmente do posto de rainha de bateria da Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias. Sobre a escolha de Virginia Fonseca para sucedê-la no trono, respondeu: 'Deixem a Virginia reinar em paz!'
Paolla Oliveira nasceu em São Paulo, em 14 de abril de 1982. Ela começou sua carreira como assistente de palco do programa Passa ou Repassa, do SBT, em 1999.
A estreia nas novelas aconteceu no ano de 2004, quando interpretou a vilã Stela na novela 'Metamorphoses', da TV Record.
Já a estreia na Globo veio no ano seguinte, quando interpretou Giovana Güney Sabatini na novela 'Belíssima'.
Outros papéis marcantes da atriz foram em “Amor à Vida” (2013), “A Força do Querer” (2017) e “A Dona do Pedaço” (2019).
Além disso, Paolla também fez várias séries na Globo, como “Os Amadores” (2007), “Faça sua História” (2008), “Casos e Acasos” (2008), “As Cariocas” (2010), “Afinal, o Que Querem as Mulheres?” (2010), “Tapas e Beijos” (2012) e a mais recente, “Assédio” (2018).
Além de sua carreira de atriz, Paolla Oliveira também é uma modelo de sucesso. Ela já foi capa de várias revistas e campanhas publicitárias.
Ela também é uma personalidade bastante popular nas redes sociais e acumula mais de 35 milhões de seguidores no Instagram!
Em 2009, Paolla Oliveira tornou-se a campea? da Danc?a dos Famosos, competiÃ§Ã£o criada pela TV Globo. Ela mandou muito bem e venceu a disputa ao lado de seu parceiro de danÃ§a, Ãtila Amaral.
Em 2021, a atriz voltou a fazer bonito. Afinal, retornou para a edição da 'Super Dança dos Famosos', e venceu a disputa.
Fora do cenário artístico, Paolla é formada em fisioterapia com especialização em reeducação postural global (RPG).
A atriz também já engatou vários relacionamentos com outros artistas, entre eles um namoro com o ator Maurício Mattar, entre 2006 e 2007.
Entre 2009 e 2015, ela se relacionou com o ator Joaquim Lopes. Eles se conheceram durante as gravações do longa 'Uma Professora Muito Maluquinha', adaptação da obra infantil de Ziraldo, no início de 2009.
Entre os anos de 2015 e 2021, a atriz namorou o diretor Rogério Gomes (foto) e, posteriormente, o coach Douglas Maluf.
Contudo, desde 2021, a atriz namora o sambista Diogo Nogueira. Os dois, aliás, vivem juntos e são um dos casais mais badalados do cenário artístico.