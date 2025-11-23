Galeria Patrimônio verde: Rio tem a maior floresta urbana do planeta O Rio de Janeiro é conhecido como a cidade maravilhosa por seus pontos turísticos e beleza que chama a atenção de turistas de todo o mundo. Contudo, muitos não sabem que o local abriga a maior floresta urbana do planeta, com o Parque Estadual da Pedra Branca. Por Flipar

Tania Rego/Agência Brasil