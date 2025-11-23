Maior lago subterrâneo do planeta é encontrado em região pouco explorada

Para estudar o lago, eles usaram uma tecnologia chamada 'Scanner LIDAR', que emprega lasers para medir distâncias e criar mapas em 3D.
Após coletarem os dados, a equipe calculou que o lago contém 8.335 metros cúbicos de água, o que equivale a cerca de 3,5 piscinas olímpicas!
O lago foi descoberto em 2021, mas, na Ã©poca, os pesquisadores nÃ£o tinham os equipamentos necessÃ¡rios para medir suas dimensÃµes com precisÃ£o.
“Durante a nossa exploração inicial, criamos um mapa básico utilizando o nosso equipamento e imediatamente percebemos que havíamos descoberto algo extraordinário”, relatou o fotógrafo e membro da expedição Richard Bouda.
Somente em 2024, com apoio da Fundação Neuron, foi possível fazer a medição completa, e por isso o lago recebeu o nome da instituição.
Inicialmente, a equipe tentou medir o local com um medidor a laser comum, mas não deu certo porque a distância era maior do que o limite de 100 metros que o aparelho alcançava.
Em seguida, com o uso de drones e da tecnologia LIDAR, eles conseguiram mapear toda a área ao redor do lago.
A descoberta aconteceu quando os pesquisadores notaram uma coluna de vapor saindo de uma cadeia de montanhas.
“É algo que pode ter um impacto enorme na compreensão dos ecossistemas subterrâneos e dos processos geológicos”, destacou Marek Audy, especialista em espeleologia (ciência que estuda cavidades como cavernas e grutas).
Em entrevista ao National Geographic CZ, Audy afirmou que o grupo quer voltar ao local futuramente para descobrir ainda mais.
“Queremos observar outras partes da caverna, aprender mais sobre a geologia e a biologia desta área”, disse.
A divisa entre a Albânia e a Grécia é uma área marcada por conflitos políticos que já duram mais de cem anos, o que limita bastante o trabalho de cientistas e exploradores em geral.
A fronteira tem aproximadamente 282 km de extensÃ£o e atravessa vÃ¡rias regiÃµes montanhosas e vales, sendo um ponto de conexÃ£o entre os BÃ¡lcÃ£s e o MediterrÃ¢neo.
A região tem uma longa história de disputas. Durante a Guerra dos Bálcãs (1912-1913) e a Primeira Guerra Mundial, houve mudanças territoriais e disputas entre os dois países.
Na Segunda Guerra Mundial, a Albânia, ocupada pela Itália, foi usada como base para a invasão da Grécia em 1940, resultando na Guerra Greco-Italiana.
Desde a década de 1990, após a queda do comunismo na Albânia, muitos albaneses migraram para a Grécia em busca de oportunidades.
Atualmente, a GrÃ©cia Ã© um dos principais parceiros econÃŽmicos da AlbÃ¢nia, e ambos os paÃses sÃ£o membros da OTAN, colaborando em diversas Ã¡reas.