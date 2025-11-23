Celebridades e TV O acordo que marca a volta de Antônio Fagundes às novelas da Globo Após sete anos longe das novelas da TV Globo, Antônio Fagundes prepara seu retorno em 'Quem Ama Cuida', trama das nove escrita por Walcyr Carrasco e prevista para substituir 'Três Graças' em maio de 2026. O ator, que deixou a emissora em 2020 junto a outros veteranos, volta em um papel estratégico que não compromete sua agenda no teatro. Por Flipar

Reprodução/Instagram