Celebridades e TV

O acordo que marca a volta de Antônio Fagundes às novelas da Globo

Após sete anos longe das novelas da TV Globo, Antônio Fagundes prepara seu retorno em 'Quem Ama Cuida', trama das nove escrita por Walcyr Carrasco e prevista para substituir 'Três Graças' em maio de 2026. O ator, que deixou a emissora em 2020 junto a outros veteranos, volta em um papel estratégico que não compromete sua agenda no teatro.

Por Flipar
Reprodução/Instagram

Na nova novela, Fagundes interpretará Rogério Brandão, um homem milionário que se casa com a cuidadora Adriana, personagem de Letícia Colin. O roteiro mostra que ele decide deixar todos os bens para a esposa, mas logo será dado como morto, transformando-a na principal suspeita da trama.

Reprodução/Instagram

O personagem de Fagundes terá participação breve, saindo da história logo no início, mas sua presença será essencial para desencadear o conflito central. As gravações foram planejadas para três dias por semana, garantindo que o ator mantenha sua rotina nos palcos sem prejuízo ao trabalho na televisão.

wikimedia commons - Ministerio da Cultura

O elenco ainda contará com Isabel Teixeira como grande vilã. Fagundes tem aparecido em reprises como 'Rainha da Sucata' e 'A Viagem, exibidas no Vale a Pena Ver de Novo'.

Reprodução/Instagram

Conhecido por sua rigorosa pontualidade no teatro, o ator revelou já ter enfrentado oito processos de espectadores que chegaram atrasados às suas peças, vencendo todos eles. Ele ressalta que o site oficial e as divulgações dos espetáculos sempre deixam clara a exigência de chegar no horário.

Youtube/Roda Viva

Ele disse: 'Ainda me surpreende a dificuldade que algumas pessoas têm de entender que o nosso espetáculo começa rigorosamente no horário marcado e que não é permitida a entrada com a sessão já em andamento.'

Reprodução/Instagram

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, organizadores de eventos culturais podem exigir pontualidade e impedir a entrada após determinado horário, desde que essa regra tenha sido claramente informada aos espectadores, por exemplo, no momento da compra dos ingressos.

Divulgação/Amazon Brasil

Em março de 2025, um casal processou o ator após ser barrado por atraso na peça 'Dois de Nós', mas a Justiça de São Paulo rejeitou a ação em que pediam indenização de 20 mil reais por danos morais e 500 reais por danos materiais.

Reprodução Instagram /@antoniofagundes

A juíza Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira negou o pedido e considerou que o casal não cumpriu as regras de entrada no espetáculo.

Anna Varsányi por Pixabay

Antonio Fagundes, que nasceu em 18 de abril de 1949, é um dos principais nomes do entretenimento brasileiro, com mais de 50 anos de carreira na televisão, no teatro e no cinema. Desde cedo, mostrou interesse pelas artes e ingressou no Teatro de Arena na década de 1960.

Reprodução Instagram /@antoniofagundes

Seu reconhecimento popular surgiu na TV Tupi, na década de 1970, como galã nas novelas 'Mulheres de Areia' e 'O Machão'. Em seguida, foi contratado pela TV Globo e estreou na emissora em 'Saramandaia' em 1976.

Reprodução Instagram /@antoniofagundes

Ao longo de sua carreira, se consolidou como um dos maiores atores do país. Entre seus papéis mais marcantes estão o caminhoneiro Pedro na série 'Carga Pesada' , o ambicioso Ivan em 'Vale Tudo', o professor gago Caio em 'Rainha da Sucata' e o inescrupuloso Felipe Barreto em 'O Dono do Mundo'.

Reprodução Instagram /@antoniofagundes

Sua carreira também se destacou por personagens como o coronel José Inocêncio em 'Renascer' e o fazendeiro Bruno Mezenga em 'O Rei do Gado'.

Reprodução Instagram /@antoniofagundes

Destacou-se em 'A Viagem' ao interpretar Otávio Jordão, um advogado que se apaixona por Diná, papel de Christiane Torloni, enquanto enfrenta a perseguição de um espírito obsessor. Após morrer em um acidente de carro, o personagem inicia “a viagem” ao plano espiritual.

Reprodução Instagram /@antoniofagundes

Outros papéis de destaque incluem atuações em 'Por Amor' e 'Porto dos Milagres'. Na novela 'Duas Caras', interpretou Juvenal Antena, um líder comunitário e fundador da favela da Portelinha, que entra em conflito com um empresário por causa do terreno da comunidade.

Reprodução Instagram /@antoniofagundes

Em 'Amor à Vida', ele interpretou César Khoury e, ao longo da trama, sua relação conturbada com o filho Félix se torna tema central, passando por conflitos e tentativas de reconciliação.

Divulgação

Mais recentemente, interpretou o dono da editora Alberto Prado Monteiro na novela 'Bom Sucesso' e recebeu, pelo papel, o prêmio de Personagem do Ano no Troféu Melhores do Ano em 2019.

Divulgação

Além da TV, o ator tem um extenso currículo no teatro e estrelou peças como 'A Ceia dos Cardeais', 'O Círculo de Giz Caucasiano', 'Hair', 'Gata em Telhado de Zinco Quente', 'Vermelho', 'Tribos' e 'Baixa Terapia'.

Divulgação

Foi casado com Clarisse Abujamra entre 1973 e 1988, com quem teve três filhos: Dinah, Antônio Neto e Diana. Do casamento com Mara Carvalho, de 1988 a 2000, nasceu o quarto filho, o ator Bruno Fagundes. Em 2007, iniciou o relacionamento com Alexandra Martins, com quem se casou em 2016.

Reprodução Instagram /@antoniofagundes

