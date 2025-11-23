Animais Pesquisa revela que chimpanzés ingerem álcool natural presente nas frutas Chimpanzés podem consumir diariamente o equivalente a uma dose de bebida alcoólica por causa do etanol das frutas maduras, segundo pesquisa publicada na revista Science Advances. O estudo acompanhou grupos na Costa do Marfim e em Uganda, calculando uma média de 14 gramas de etanol por dia - cerca de 1,4 doses humanas. Por Flipar

Picture by Tambako the Jaguar