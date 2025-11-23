Estilo de Vida Do poder ao moralismo: a conturbada trajetória do batom Muito antes de colorir os lábios, o batom já despertava fascínio, medo e controvérsia. De símbolo de poder a alvo de perseguições morais, sua trajetória atravessa séculos de julgamentos e a redenção veio com uma gama de cores, texturas e acabamentos. Por Flipar

Imagem de didssph por Pixabay