Estilo de Vida Praia Grande é referência no uso das bicicletas; lugar tem beleza e alto astral Conhecida como a 'Cidade das Bicicletas', Praia Grande é um dos municípios mais dinâmicos do litoral de São Paulo e atrai muitos turistas. Afinal, a cidade, que oferece crescimento econômico e infraestrutura de lazer, apresenta uma orla urbanizada de 22,5 km. Por Flipar

Reprodução do Instagram @prefpraiagrande