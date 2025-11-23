Montanhas coloridas na China parecem tingidas à mão

O parque fica localizado perto da cidade de Zhangye, na província de Gansu.
O local é mundialmente famoso por suas montanhas coloridas que parecem ter sido desenhadas à mão.
As camadas de rochas sedimentares variam entre tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, resultado da oxidação de minerais como ferro e outros depósitos.
Essa aparência espetacular é resultado de um processo geológico de mais de 24 milhões de anos, como os efeitos da erosão do vento e da água.
As formações únicas são tão surreais que muitos visitantes comparam o local a uma paisagem alienígena ou a uma tela expressionista.
O parque cobre uma Ã¡rea de cerca de 510 kmÂ² e foi declarado PatrimÃŽnio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2010 como parte das â??FormaÃ§Ãµes Danxia da Chinaâ?.
O termo Danxia refere-se a um tipo específico de relevo geológico formado por rochas sedimentares avermelhadas, muito comum em algumas partes da China.
Mais especificamente, a aparência das montanhas é o produto de depósitos de arenito e outros minerais, comprimidos e elevados pela mesma atividade das placas tectônicas que formaram os Himalaias.
A visita ao local é feita por passarelas e plataformas de observação, estrategicamente posicionadas para garantir vistas panorâmicas.
Os melhores horários para visitar são ao nascer e pôr do sol, quando as cores ganham ainda mais intensidade.
Além do seu valor estético e turístico, o Parque Zhangyeé de grande importância científica, pois fornece informações sobre o processo de formação da crosta terrestre ao longo de milhões de anos.
Além de turistas, o local atrai geólogos, fotógrafos e estudiosos da natureza, sendo também um símbolo do potencial turístico da província de Gansu.
A província de Gansu, onde o parque está situado, é uma região de grande importância histórica e geográfica na China.
Localizada ao longo do antigo caminho da Rota da Seda, Gansu foi, por milênios, um elo vital entre regiões do interior da China com a Ásia Central.
Sua capital é Lanzhou, uma cidade industrial com mais de 4 milhões de habitantes.
Outras cidades como Dunhuang abrigam tesouros arqueológicos, como os Templos dos Mil Budas e as Grutas de Mogao, famosas por seus afrescos e esculturas budistas.
O Forte Jiayuguan, primeira fortaleza de fronteira no extremo oeste da Grande Muralha da dinastia Ming, é outro local histórico impressionante.
A província também é conhecida por sua multiculturalidade, com influências tibetanas, mongóis e muçulmanas, refletidas na culinária e nas tradições locais.
Apesar de enfrentar desafios como a aridez e a desertificação, Gansu ainda preserva belezas naturais e históricas que atraem viajantes do mundo todo.