Monte Roraima, o platô misterioso que inspirou ‘O Mundo Perdido’

Localizado na região da Gran Sabana, no sudeste da Venezuela, se estende até o estado de Roraima, no Brasil, e a Guiana. É considerado um dos pontos mais marcantes da tríplice fronteira, com acesso principal pelo lado venezuelano. Sua posição estratégica o torna símbolo de união entre três países. A geografia singular reforça sua aura de monumento natural internacional.
O Monte Roraima é um tepui, termo indígena que significa “montanha” ou “casa dos deuses”. Formado por arenito do período Pré-Cambriano, tem cerca de dois bilhões de anos. Suas paredes verticais chegam a 400 metros de altura, criando um platô isolado. Essa antiguidade geológica faz dele um dos lugares mais antigos da Terra.
Seu topo permanece quase sempre coberto por nuvens densas, criando um cenário de isolamento. Esse fenômeno climático reforça a sensação de que o platô é um mundo separado. A umidade constante alimenta rios e cachoeiras que despencam de suas paredes. O ambiente é tão singular que parece saído de um conto fantástico.
Arthur Conan Doyle, em 1912, publicou “O Mundo Perdido”, inspirado nas descrições do Monte Roraima. O autor imaginou criaturas pré-históricas sobrevivendo em seu cume isolado. A obra popularizou a ideia de que o tepui era um refúgio de eras passadas. Desde então, o monte tornou-se ícone da literatura de aventura.
As primeiras expedições europeias ao Monte Roraima ocorreram no século 19. Exploradores britânicos e venezuelanos buscavam desvendar seus mistérios. Em 1884, a equipe liderada por Everard Im Thurn conseguiu alcançar o topo. Tal feito marcou o início da exploração científica da região.
O isolamento do Monte Roraima permitiu o desenvolvimento de espécies endêmicas. Plantas carnívoras, como a Heliamphora, são encontradas apenas em seus platôs. A fauna inclui insetos e anfíbios adaptados ao ambiente úmido e frio. É um verdadeiro laboratório natural de evolução.
O Monte Roraima é considerado uma “caixa d’água natural”. Suas chuvas constantes alimentam rios que descem em cachoeiras espetaculares. Esses cursos d’água contribuem para grandes bacias hidrográficas da região. A abundância de água reforça sua importância ecológica.
No topo, o cenário é marcado por rochas esculpidas pelo vento e pela chuva. Formações lembram animais, castelos e figuras míticas. Lagos e vales completam o ambiente de fantasia. É como caminhar por um mundo alienígena.
Para os povos indígenas, o Monte Roraima é sagrado. A etnia Pemon acredita que o tepui é o tronco da árvore da vida, que continha todos os frutos do mundo. Ao ser derrubada, originou rios e montanhas. Essas narrativas reforçam sua aura mítica.
A rota mais famosa para alcançar o topo parte da aldeia de Paraitepui, na Venezuela. A caminhada dura cerca de seis dias, atravessando savanas e florestas. O desafio físico é recompensado pela visão do platô, além de ser uma das experiências de trekking mais icônicas do planeta.
O clima no topo é frio e úmido, com temperaturas que podem cair abaixo de 10 graus. Chuvas são frequentes e intensas, criando neblina constante. A umidade favorece musgos e plantas carnívoras. O ambiente é hostil, mas fascinante.
O Monte Roraima é o mais famoso entre os tepuis da região. Outros, como o Kukenán e o Auyán-tepui, também impressionam. O Auyán-tepui abriga o Salto Ángel, maior cachoeira do mundo. Mas Roraima se destaca pelo simbolismo literário e cultural.
Destino de fotógrafos e aventureiros, tem paisagens que oferecem imagens únicas de nuvens, rochas e cachoeiras. O turismo, aliás, é controlado para preservar o ambiente. Cada visita é uma oportunidade de contemplação e respeito à natureza.
Cientistas estudam o Monte Roraima para entender processos evolutivos, e o isolamento favorece descobertas de espécies inéditas. Geólogos analisam suas rochas para compreender a história da Terra. É um campo fértil para ciência e exploração.
À noite, o topo do monte revela um espetáculo celeste. Longe da poluição luminosa, o céu é cristalino. Constelações e a Via Láctea parecem ao alcance da mão. É uma experiência mística para quem acampa no cume.
O Monte Roraima está protegido por parques nacionais, como o Parque Nacional Canaima, na Venezuela. No Brasil, integra áreas de preservação ambiental. A conservação é vital diante do aumento do turismo. Proteger o tepui, portanto, é preservar um patrimônio mundial.
O Monte Roraima transcende fronteiras e culturas. É símbolo de mistério, ciência e espiritualidade. Inspira escritores, aventureiros e comunidades locais. Sua imagem permanece como ícone da natureza intocada e da imaginação humana.