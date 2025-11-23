Falésias que atraem curiosidade em diferentes partes do Brasil

No dia 17 de janeiro, uma turista morreu depois de sofrer um acidente com um quadriciclo, ao cair de uma falésia na praia de Pipa, localizada em Tibau do Sul, no litoral do Rio Grande do Norte.
Segundo as autoridades, a vítima era de Roraima e estava visitando o Rio Grande do Norte com a família.
Os bombeiros relataram que outra mulher, com 29 anos, também estava no quadriciclo quando ocorreu a queda, aproximadamente às 16h40. Ela foi socorrida por um helicóptero e levada para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal.
Outros acidentes fatais já aconteceram nas falésias de Pipa envolvendo quadriciclos. Em novembro de 2022, um turista do Rio de Janeiro morreu após cair de um quadriciclo no local conhecido como Chapadão.
Em julho de 2023, duas irmãs caíram das falésias. Uma delas precisou fazer uma cirurgia no antebraço.
Em novembro de 2021, um jovem turista de 19 anos sofreu um acidente ao cair de uma altura de 30 metros no Chapadão enquanto estava em um quadriciclo. Ele teve fraturas no fêmur e na coluna e precisou passar por uma cirurgia.
Já em setembro de 2020, uma turista grávida e seu namorado perderam o controle do quadriciclo e caíram do Chapadão. Ambos foram resgatados conscientes.
O local, apesar de ter histórico de acidentes, não possui nenhuma placa ou sinalização de perigo de queda. Mas afinal, o que são falésias?
As falésias são acidentes geográficos que consistem em paredes rochosas íngremes ou verticais que se estendem até o mar. Elas são formadas pela ação erosiva das ondas e marés, que desgastam as rochas ao longo do tempo.
As falésias podem ser encontradas em todos os continentes, mas são mais comuns em regiões com climas tropicais e subtropicais, onde as ondas são mais fortes e as marés mais altas.
As falésias podem ser de diferentes tipos, dependendo da composição das rochas que as formam. As falésias calcárias, por exemplo, são formadas por rochas sedimentares, como o calcário.
As falésias areníticas, por outro lado, são formadas por rochas sedimentares, como a areia. Essas falésias são geralmente amarelas ou avermelhadas e são frequentemente lisas e desprovidas de vegetação.
No Brasil, existem várias falésias que se tornaram pontos turísticos. Conheça agora 9 delas!
Falésias da Praia do Gunga: São um dos principais pontos turísticos do estado de Alagoas, no Brasil. Elas estão localizadas no município de Roteiro, a cerca de 35 quilômetros da capital, Maceió.
Cânion de Furnas: É um conjunto de cânions localizado no município de Capitólio, em Minas Gerais, Brasil. Ele é formado pelo Lago de Furnas, criado pela construção da hidrelétrica de Furnas.
Fenda de Nossa Senhora: É um acidente geográfico localizado na Ilha do Farol, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. É uma fenda rochosa, dando a impressão de ter sido retirada uma fatia da ilha, como se cortasse um bolo.
Ponta do Seixas: Localizado no município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, a Ponta do Seixas é uma estreita faixa de praia de areia branca, cercada por falésias rochosas.
Cânion de Coqueirinho: É um conjunto de falésias rochosas que se estendem por aproximadamente 300 metros ao longo da costa. Fica localizado na praia de mesmo nome, no município de Conde, no estado da Paraíba.
Falésias do Prado: São um dos principais pontos turísticos do município de Prado, no estado da Bahia, no Brasil. As falésias do Prado são conhecidas por suas cores vibrantes e costumam ser um cenário deslumbrante para fotos e caminhadas.
Falésias do Litoral Sul: Ficam localizadas no município de Conde, na Paraíba. O local é conhecido por praias paradisíacas que ficam no entorno, como a Praia do Coqueirinho e a Praia de Tabatinga (foto).
Pedra do Jacaré: Formação rochosa localizada na cidade de Caraguatatuba, no estado de São Paulo. Costuma ser uma atração turística muito popular na região.
Cânion das Laranjeiras: Fica localizado no município de Bom Jardim da Serra, no estado de Santa Catarina. Com aproximadamente 5 km de extensão e 800 m de profundidade, é considerado o maior cânion do estado e um dos mais bonitos do Brasil.