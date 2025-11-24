Cidade fundada no século 9 fica suspensa sobre falésias no Mediterrâneo

Bonifacio fica separada da ilha de Sardenha por um estreito de apenas 12 quilômetros.
A cidade é famosa por suas construções que parecem pairar perigosamente sobre falésias de calcário branco.
Essa formação geográfica singular transformou o local, e as casas parecem desafiar a gravidade à beira dos penhascos.
As origens da cidade remontam a 828 d.C., quando foi estabelecida pelo conde Bonifácio II da Toscana.
No topo do platô, a 'Cidade Alta' é um labirinto de ruelas empedradas e muralhas antigas.
As paredes naturais formadas pelas falésias serviram como proteção contra ataques e foram decisivas na trajetória da cidade marcada por conflitos e rivalidades comerciais.
Hoje em dia, apesar de ter apenas aproximadamente 3 mil habitantes, Bonifacio recebe uma multidão de turistas durante o verão.
Entre os atrativos mais emblemáticos está a Escadaria do Rei de Aragão, uma trilha esculpida na rocha com 187 degraus.
Essa trilha leva a um mirante de onde se pode avistar até terras italianas.
A tradição popular atribui sua criação às tropas de Afonso V no século 15, embora estudos sugiram uma origem mais antiga ligada ao abastecimento de água.
Aos pés das falésias, o cenário muda completamente. O porto movimenta a vida local com cafés, barcos e pequenos comércios.
O porto também é ponto de partida para passeios às ilhas Lavezzi, um arquipélago protegido conhecido por suas águas transparentes e rica fauna marinha.
Novos ângulos das falésias e da vegetação típica da região também podem ser vistos a partir de trilhas como a do Cabo Pertusato.
Embora Bonifacio possa ser visitada em qualquer época, o período entre maio e setembro é apontado como o mais favorável devido ao clima ameno e ao mar de tons azul-turquesa.
Para chegar a Bonifacio, é preciso pegar um avião ou um ferry boat até Córsega. O restante do percurso é feito por via terrestre.