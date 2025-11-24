Selton Mello sofreu com vício em remédios para emagrecer

“Virou uma muleta. Precisei perder muito peso para ‘Lavoura Arcaica’ (2001) e ficar extremamente magro, quase um esqueleto”, afirmou o ator. Selton Mello contou que passou a usar anfetaminas, diuréticos e chegou a ficar sem comer, ingerindo apenas líquidos.
“Depois do ‘Lavoura’, fiz o Auto da Compadecida. O Chicó é magrinho daquele jeito porque eu estava drogado”, revelou, referindo-se ao sucesso nas telonas em 2000.
“Virou uma roleta-russa. Eu parava, engordava, começava outro filme e voltava às anfetaminas. Esse efeito sanfona refletia um amor pelos personagens, mas um desamor por mim mesmo”, desabafou.
Selton Mello declarou que o problema tornou-se ainda mais crítico durante as filmagens de “Jean Charles” (2009), quando triplicou o uso de anfetamina sem que a substância fizesse efeito. Ele viveu episódios de compulsão alimentar. “Chegava a comer um balde de frango inteiro sozinho”, confessou o ator, que buscou ajuda profissional para livrar-se do problema.
Selton Mello vive momento de alta na carreira. Ele foi um dos protagonistas de 'Ainda Estou Aqui', que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2025. Selton interpretou o deputado Rubens Paiva, que desapareceu após ser preso por militares. Fernanda Torreslevou o Globo de Ouro como melhor atriz de drama e concorreu ao Oscar.
Na cerimônia de premiação, Selton filmou astros de Hollywood e foi questionado pela tietagem, já que também é ator. Ele respondeu: 'Sou filho de um bancário e uma dona de casa. Não finjo costume. Quando estou no tapete vermelho do Globo de Ouro, vendo todos aqueles atores que eu admiro, esqueço que sou famoso e que sou grande no meu país'.
Selton também está na sequência de um dos maiores clássicos do cinema brasileiro. 'O Auto da Compadecida 2 estreou nos cinemas do Brasil em 25 de dezembro de 2024. E chegou ao catálogo do Prime Video em 28 de fevereiro de 2025.
E a estreia de Selton em Hollywood é no filme 'Anaconda', que deve estrear nos cinemas em 25 de dezembro de 2025. Ele contracena com Jack Black e Paul Rudd, interpretando um especialista em cobras.
Selton publicou um vÃdeo dos bastidores das gravaÃ§Ãµes de â??Anacondaâ? em que improvisa uma â??bandaâ? com os colegas Jack Black e Paul Rudd, enfatizando um clima leve e amistoso nas filmagens.
Selton Mello foi confirmado no elenco de “La Perra”, novo filme da diretora chilena Dominga Sotomayor (foto). A produção é baseada no romance da colombiana Pilar Quintana e será filmada no sul do Chile.
Selton Mello é natural da cidade de Passos, em Minas Gerais. Ele nasceu no dia 30 de dezembro de 1972.
Ele começou sua carreira artística ainda na infância, participando de comerciais e telenovelas. Aos 7 anos, já se destacou na novela 'Corpo a Corpo' (1984).
Durante os anos 1990, Selton se tornou conhecido nacionalmente por seu trabalho em novelas e minisséries como 'Pedra Sobre Pedra' (1992), 'Tropicaliente' (1994) e 'A Indomada' (1997).
No cinema, Selton entregou performances marcantes em filmes como 'O Auto da Compadecida' (2000) e 'Lisbela e o Prisioneiro' (2003 - foto), que ajudaram a solidificar de vez sua carreira.
Selton também é lembrado por papéis mais desafiadores, como o de André no drama 'Lavoura Arcaica' (2001).
Em 2006, ele brilhou ao viver o controverso personagem Lourenço em 'O Cheiro do Ralo'.
Além de atuar, Selton Mello tem uma carreira de destaque também como diretor. Ele dirigiu os aclamados filmes 'Feliz Natal' (2008), 'O Palhaço' (2011) e 'O Filme da Minha Vida' (2017).
Em 'O Palhaço', ele também atuou como protagonista, mostrando sua habilidade de transitar entre funções criativas.
Na televisão, Selton continuou sua trajetória de sucesso em séries aclamadas, como 'Sessão de Terapia' (2019-2021), na qual interpretou o psicoterapeuta Caio Barone.
Outro marco em sua carreira foi a série 'O Mecanismo' (2018-2019), da Netflix, na qual interpretou Marco Ruffo, um investigador envolvido na operação Lava Jato.
Selton também é dublador e já deu voz a diversos personagens marcantes, como Charlie Brown em 'A Turma do Charlie Brown' (1983) e Brandon Walsh no clássico 'Os Goonies' (1985), entre outros.
Reconhecido por sua discrição na vida pessoal, Selton Mello mantém um perfil mais reservado no dia a dia, longe dos holofotes e das páginas de fofoca.