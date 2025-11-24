Galeria

Fenda gigantesca divide dois continentes e atrai curiosos

A Islândia é um lugar fascinante, onde cada cantinho reserva uma surpresa diferente e paisagens estonteantes. Um desses lugares especiais é Silfra, uma fenda entre dois continentes, onde as pessoas podem ir mergulhar.

wikimedia commons Delahanty

Como se não bastasse a peculiaridade do lugar, lá ainda é possível tocar na América e na Europa ao mesmo tempo! Isso porque a fenda demarca a divisão entre os dois continentes.

divulgação / qual viagem

A fenda fica localizada a cerca de 50 km da capital Reykjavik, no Parque Nacional Þingvellir.

Nadine Bliedung Unsplash

A fenda se formou por conta de uma série de terremotos que ocorreram em 1789, no limite tectônico divergente entre as placas Norte-Americana e Eurasiática.

Josephyoon4 wikimedia commons

A água de Silfra é filtrada por lava vulcânica por quase 100 anos, resultando em uma visibilidade subaquática de até 100 metros. A água é tão pura que os visitantes podem beber diretamente da fenda!

Guillaume Baviere wikimedia commons

As cores vibrantes do lugar chamam a atenção: a luz do sol reflete nas paredes da fenda, criando tons de azul, verde e até roxo.

AwOiSoAk KaOsIoWa wikimedia

Outro detalhe são as formações rochosas. As paredes da fenda são cobertas por musgo e algas, criando um cenário subaquático único.

AwOiSoAk KaOsIoWa wikimedia

Essa área toda fica na Dorsal Meso-Atlântica, que é uma parte do oceano onde tem muitos vulcões, alguns dos mais ativos do mundo!

Harshil Gudka Unsplash

A água da fenda de Silfra é abastecida pelo derretimento da geleira Langjökull.

Zairon wikimedia commons

Antes de entrar na Ã¡gua fria, os visitantes sÃ£o vestidos com roupas de mergulho, luvas, Ã³culos e nadadeiras. Essas roupas sÃ£o muito importantes porque permitem flutuar na superfÃ­cie da Ã¡gua, que fica entre 2Â°C e 3Â°C o ano todo.

flickr Guillaume Baviere

Mesmo com o frio, a vista incrível e a experiência única fazem valer a pena. Pessoas com certificação de mergulho podem ir até uma profundidade de 18 metros, desde que use um cilindro.

Gerald Lobenwein por Pixabay

Um outro lugar no mundo que conta com a mesma peculiaridade de estar no meio de dois continentes é Istambul, a maior cidade da Turquia.

Raimond Klavins Unsplash

O estreito de Bósforo, um canal natural que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara, divide a cidade em duas partes, com a parte ocidental na Europa e a parte oriental na Ásia.

Acediscovery wikimedia commons

Inclusive, a localização de Istambul a tornou um importante centro comercial e cultural ao longo da história.

Istanbul Tipps wikimedia

A cidade era o ponto de encontro das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, o que contribuiu para sua prosperidade.

Engin Yapici Unsplash

A posição entre dois continentes também influenciou a cultura de Istambul. A cidade é um caldeirão de culturas e influências europeias e asiáticas, o que se reflete na sua arquitetura, culinária e costumes.

Michael Parulava Unsplash

Istambul é vista como um símbolo de união entre o Ocidente e o Oriente. A cidade demonstra que é possível diferentes culturas coexistirem e prosperarem juntas.

Mostafameraji wikimedia commons

A divisão da cidade exige uma infraestrutura de transporte eficiente para conectar as duas partes. Por isso, pontes e túneis submarinos foram construídos para facilitar o tráfego entre os continentes.

Osman Köycü Unsplash

A parte asiática de Istambul é geralmente menos desenvolvida que a parte europeia. O governo turco está investindo em projetos para reduzir a desigualdade e melhorar a qualidade de vida da região.

Mostafameraji wikimedia commons

O Palácio Topkapi, antiga residência dos sultões otomano, é uma das grandes atrações turísticas localizada na parte europeia da cidade.

Haroon Ameer/Unsplash

Além disso, tem a Mesquita Azul, conhecida como uma das maiores e mais belas do mundo, a Torre de Gálata e o Palácio Dolmabahçe que atraem visitantes em todas as épocas do ano.

Moonik wikimedia commons

