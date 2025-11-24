Gigantes e imponentes falésias pelo mundo

8) Torres, Brasil: Torres Ã© uma cidade costeira do Rio Grande do Sul, conhecida por suas formaÃ§Ãµes rochosas imponentes, que se estendem ao longo da costa. Torre Norte (ou Morro do Farol), a Torre do Meio (ou Morro das Furnas) e a Torre Sul, na praia da Guarita, sÃ£o alguns pontos famosos.