Conheça a câmara anecoica: lugar mais silencioso do planeta

Pois esse lugar existe e fica nos arredores de Redmond, em Washington (EUA).
Lá, existe uma câmara anecoica construída pela Microsoft que ficou conhecida como o ambiente mais silencioso do mundo.
O espaço foi projetado para eliminar qualquer ruído externo ou eco – daí o nome 'anecoica', que significa 'sem reverberação'.
Apesar de ser um espaço isolado, longe de distrações, o silêncio absoluto dentro da sala é tão intenso que poucos aguentam ficar lá por muito tempo.
Até hoje, o recorde de tempo que uma pessoa conseguiu permanecer na sala é de apenas 55 minutos, alcançado alcançado graças a um grande treinamento psicológico.
A câmara foi criada com um propósito técnico: testar equipamentos como alto-falantes, teclados e mouses em um ambiente completamente neutro.
Para isso, as paredes são revestidas com camadas de fibra acústica em forma de cunha, capazes de absorver todo e qualquer som.
Além disso, as paredes são compostas por camadas de concreto e aço, sustentadas por uma base que bloqueia vibrações vindas do solo.
O resultado é um vazio sonoro tão profundo que as pessoas começam a ouvir os próprios batimentos cardíacos, a respiração e até o movimento dos olhos.
Para muitos, essa experiência é angustiante. Em vez de paz, o silêncio absoluto provoca tontura e uma sensação de inquietação.
O motivo disso está na maneira como o cérebro humano funciona. Acostumado a receber estímulos sonoros o tempo todo, ele reage ao silêncio total criando sensações internas.
Dentro da sala, alguns visitantes já relataram sensação de perda de equilíbrio, como se estivessem levitando.
Outros que viveram a experiência escutaram zumbidos, apitos e pressão nos ouvidos, como se estivessem em lugares de grande altitude.
Apesar do impacto psicológico, salas anecoicas como essa são essenciais em diversas áreas, desde a indústria de eletrônicos até a medicina e a aviação.
Outros laboratórios já tentaram superar a câmara da Microsoft como 'lugar mais silencioso do mundo'.
Um centro em Minneapolis, por exemplo, alega ter atingido incríveis -24,9 decibéis (para comparação, o ouvido humano só detecta sons acima de 0 dB). Se confirmado, esse seria um novo recorde.
Enquanto cientistas e engenheiros continuam usando a sala para pesquisas, a experiência de ficar nela permanece um desafio.
O que muitos imaginam ser o ápice da tranquilidade, na verdade, revela que o silêncio absoluto pode ser mais assustador do que o próprio barulho. E você, teria coragem?