Galeria

A origem indígena dos nomes de cidades brasileiras

19 de abril é o Dia dos Povos Indígenas. A data para celebração foi criada em 1943, por influência de Marechal Rondon, engenheiro militar e sertanista famoso pela exploração de Mato Grosso e da Bacia Amazônica e pelo apoio às populações indígenas brasileiras.

Por Flipar
Cristina Índio do Brasil / Agência Brasil

A criação da data também reflete a importância do Congresso Indigenista Interamericano, realizado no México em 1940. O objetivo do dia comemorativo é celebrar a diversidade das culturas e estimular as políticas públicas de apoio aos povos das florestas.

portaldasmissoes.com.br

O Censo 2022, do IBGE, mostra que o Brasil tem 1.693.535 indígenas, o que representa 0,83% do total de habitantes. 44,48% vivem na Região Norte; 31,22% no Nordeste; 11,80% no Centro-Oeste; 7,28% no Sudeste; e 5,20% no Sul.

Reprodução Instagram brasilemmapas

Segundo o IBGE, o Brasil tem 5.570 municípios. Deles, 2.085 têm origem indígena no nome inteiro ou em parte. Isso representa 37,4% do total, demonstrando a tradição dos povos indígenas no território nacional. Veja algumas cidades com nomes indígenas pelo país.

Raffner/Wikimedia Commons

MANAUS (AM) - Vem de 'Manaó', que significa 'Mãe dos Deuses'.

Arne Müseler / wikimedia commons

ARACAJU (SE)- Vem de 'arákaiu', ou seja, 'cajueiro dos papagaios'.

Marcelo Batanga wikimedia commons

GOIÁS (GO)- A cidade - que leva o mesmo nome do estado onde está situada - vem do termo 'goyá', ou 'gente semelhante'.

Gabrielcleal e Laczkowski - wikimedia commons

FOZ DO IGUAÇU (PR)- Tem origem em 'Y-guasu', que é 'rio grande'.

enioprado wikimedia commons

O mesmo 'Y-guasu' inspirou outras localidades, como Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Wikimedia Commons - Lucio Luiz Centro da Cidade de Nova Iguacu

CURITIBA - A capital paranaense deriva de 'coré-tyba', que significa 'pinheiral' ou 'lugar de muitos pinheiros'.

Augusto Janiscki wikimedia commons

UIRAMUTÃ - No extremo norte do Brasil, o nome do município em Roraima significa 'local de espera de aves'. E a cidade de 11 mil habitantes ainda tem reservas indígenas.

Marco Farouk Basir wikimedia commons

CHUÍ - No extremo sul do Brasil, a cidade tem o nome inspirado numa onomatopeia (formação de uma palavra a partir de um som). No caso, era o som de um pássaro de peito amarelo nativo da região.

Geraldowik - wikimedia commons

Aqui cabe até uma curiosidade a mais: Chuí faz fronteira com a cidade de Chuy, nome inspirado no mesmo pássaro, só que no lado do Uruguai (idioma espanhol).

Davi Sanchez wikimedia commons

MACEIÓ (AL)- Vem de 'maçayó', que significa 'o que tapa o alagadiço'.

Jonathan Lins / Secom Maceió

IMBITUBA (SC)- Vem de 'imbé': cipó + 'tyba': muito = 'cipoal' ou 'lugar com muitos cipós'.

Antônio João wikimedia commons

ITUIUTABA (MG) – Vem de 'itu': salto, cachoeira + 'ytaba': natação = 'Local de nadar na cachoeira'.

Marcos M wikimedia commons

JACIARA (MT)- Vem de 'ya-cy': a lua, e 'ara': part. - yacyara. Assim, 'luar' ou 'o que é da Lua'.

Narciso Silva wikimedia commons

IPIRANGA (PR) - Vem de 'y': água, rio + 'piranga': vermelho. Assim, 'água vermelha' ou 'rio vermelho, barrento'.

Divulgação

IGUATEMI (MS) - Vem de 'yguá': lagoa, enseada + 'temi': esverdeada. Assim, 'lago verde' ou 'lagoa verde'.

Elias S. Castro wikimedia commons

Iguatemi também é nome de shopping. O de São Paulo é um dos locais mais valorizados do país. Em 2013, chegou a ser o endereço mais caro da América do Sul.

Flávio Antunes wikimedia commons

PIRACICABA (SP) - Vem de 'pirá': peixe + 'sykaba': colheita, captura: pescaria.

Ana Paula Hirama GlickR wikimedia commons

PARACATU (MG): Vem de 'para' (opará) o mar em geral, rio caudaloso + 'catu': bom, navegável. Assim, 'Rio bom para navegar'.

Paracatu MG - Tiago Firmino Boaven wikimedia commons

ARAXÁ (MG) - Vem de 'ara'exá'ua' - significado: 'ara': o dia, o sol + 'exá': a visão, Ou sjea, 'de onde se avista o dia, a paisagem' , 'planalto'.

Reprodução do site https://www.araxa.mg.gov.br/

GURUPI (TO) - : Vem de 'kuru'p'y '- significado: 'curu': cascalho, pedregulho + 'pe': local + y: rio. Assim, 'rio do cascalho, das jazidas de cascalho, mineração'.

Leila Lopes Barbosa Cunha wkimedia commons

GUARATINGA, (BA) - Vem de 'uirá' tinga' - 'guará': garça + 'tinga': branca. Assim, 'Garça branca'.

Domínio público

Veja Mais