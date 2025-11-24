A origem indígena dos nomes de cidades brasileiras

A criação da data também reflete a importância do Congresso Indigenista Interamericano, realizado no México em 1940. O objetivo do dia comemorativo é celebrar a diversidade das culturas e estimular as políticas públicas de apoio aos povos das florestas.
O Censo 2022, do IBGE, mostra que o Brasil tem 1.693.535 indígenas, o que representa 0,83% do total de habitantes. 44,48% vivem na Região Norte; 31,22% no Nordeste; 11,80% no Centro-Oeste; 7,28% no Sudeste; e 5,20% no Sul.
Segundo o IBGE, o Brasil tem 5.570 municípios. Deles, 2.085 têm origem indígena no nome inteiro ou em parte. Isso representa 37,4% do total, demonstrando a tradição dos povos indígenas no território nacional. Veja algumas cidades com nomes indígenas pelo país.
MANAUS (AM) - Vem de 'Manaó', que significa 'Mãe dos Deuses'.
ARACAJU (SE)- Vem de 'arákaiu', ou seja, 'cajueiro dos papagaios'.
GOIÁS (GO)- A cidade - que leva o mesmo nome do estado onde está situada - vem do termo 'goyá', ou 'gente semelhante'.
FOZ DO IGUAÇU (PR)- Tem origem em 'Y-guasu', que é 'rio grande'.
O mesmo 'Y-guasu' inspirou outras localidades, como Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
CURITIBA - A capital paranaense deriva de 'coré-tyba', que significa 'pinheiral' ou 'lugar de muitos pinheiros'.
UIRAMUTÃ - No extremo norte do Brasil, o nome do município em Roraima significa 'local de espera de aves'. E a cidade de 11 mil habitantes ainda tem reservas indígenas.
CHUÍ - No extremo sul do Brasil, a cidade tem o nome inspirado numa onomatopeia (formação de uma palavra a partir de um som). No caso, era o som de um pássaro de peito amarelo nativo da região.
Aqui cabe até uma curiosidade a mais: Chuí faz fronteira com a cidade de Chuy, nome inspirado no mesmo pássaro, só que no lado do Uruguai (idioma espanhol).
MACEIÓ (AL)- Vem de 'maçayó', que significa 'o que tapa o alagadiço'.
IMBITUBA (SC)- Vem de 'imbé': cipó + 'tyba': muito = 'cipoal' ou 'lugar com muitos cipós'.
ITUIUTABA (MG) – Vem de 'itu': salto, cachoeira + 'ytaba': natação = 'Local de nadar na cachoeira'.
JACIARA (MT)- Vem de 'ya-cy': a lua, e 'ara': part. - yacyara. Assim, 'luar' ou 'o que é da Lua'.
IPIRANGA (PR) - Vem de 'y': água, rio + 'piranga': vermelho. Assim, 'água vermelha' ou 'rio vermelho, barrento'.
IGUATEMI (MS) - Vem de 'yguá': lagoa, enseada + 'temi': esverdeada. Assim, 'lago verde' ou 'lagoa verde'.
Iguatemi também é nome de shopping. O de São Paulo é um dos locais mais valorizados do país. Em 2013, chegou a ser o endereço mais caro da América do Sul.
PIRACICABA (SP) - Vem de 'pirá': peixe + 'sykaba': colheita, captura: pescaria.
PARACATU (MG): Vem de 'para' (opará) o mar em geral, rio caudaloso + 'catu': bom, navegável. Assim, 'Rio bom para navegar'.
ARAXÁ (MG) - Vem de 'ara'exá'ua' - significado: 'ara': o dia, o sol + 'exá': a visão, Ou sjea, 'de onde se avista o dia, a paisagem' , 'planalto'.
GURUPI (TO) - : Vem de 'kuru'p'y '- significado: 'curu': cascalho, pedregulho + 'pe': local + y: rio. Assim, 'rio do cascalho, das jazidas de cascalho, mineração'.
GUARATINGA, (BA) - Vem de 'uirá' tinga' - 'guará': garça + 'tinga': branca. Assim, 'Garça branca'.