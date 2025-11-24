Catedral da Aurora Boreal é monumento ao espetáculo das luzes no céu

A aurora boreal é uma sensação nos pacotes de viagem na região do Ártico. Recentemente, a linha de cruzeiros Hurtigruten divulgou uma 'promoção' que prometia ao viajante ver a aurora boreal ou não pagar nada na próxima viagem. 'Queremos que o viajante tenha certeza de que verá o espetáculo', anunciou a empresa.