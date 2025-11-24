Catedral da Aurora Boreal é monumento ao espetáculo das luzes no céu

O objetivo foi criar uma arquitetura semelhante ao espetáculo da aurora boreal, luzes coloridas naturais que se espalham pelo horizonte, causando um efeito espetacular que encanta os habitantes locais e também turistas do mundo inteiro.
A catedral fica no município de Alta, no condado de Finnmark, e foi construída entre 2009 e 2013. O edifício é feito de concreto e madeira, com chapas de titânio em seu interior. A igreja é do segmento evangélico-luterano.
A aurora boreal é um dos fenômenos naturais mais deslumbrantes do planeta. As Northern Lights, como são chamadas em inglês, são luzes de cores vibrantes no céu, que se intensificam especialmente entre setembro e março.
A aurora boreal é uma sensação nos pacotes de viagem na região do Ártico. Recentemente, a linha de cruzeiros Hurtigruten divulgou uma 'promoção' que prometia ao viajante ver a aurora boreal ou não pagar nada na próxima viagem. 'Queremos que o viajante tenha certeza de que verá o espetáculo', anunciou a empresa.
As luzes do norte são particularmente espetaculares na costa da Noruega, que fica acima do Círculo Ártico e dentro da alta faixa de visibilidade auroral.
As expedições da Hurtigruten no Mar do Norte têm até a presença do astrônomo Tom Kerss, que pode ajudar os viajantes a entender mais da aurora boreal.
Kerss explica que não se deve olhar para o celular, para que os olhos fiquem adaptados à escuridão e possam detectar o fenômeno com o brilho intenso que ele oferece.
A Hurtigruten explica que as luzes do norte aparecem por pouco tempo. Uma boa exibição dura entre 15 e 30 minutos. Recomenda-se checar a previsão do tempo para ter maior garantia de visualização do fenômeno.
A possibilidade de ver a aurora boreal no mar aberto é maior por não existir poluição luminosa que atrapalhe a visualização do fenômeno.
Curiosamente, o fenômeno natural pode ser visto tanto no hemisfério norte quanto no sul. Só que no sul recebe outro nome: aurora austral.
No hemisfério sul, o fenômeno da aurora luminosa ocorre no continente da Antártida. Portanto, a boreal é muito mais acessível e badalada.
A aurora boreal possui características bastante diversificadas em termos de luz e formato devido às diferentes interações químicas que ocorrem na atmosfera durante a sua formação.
O fenômeno natural tem origem nas reações químicas oriundas do contato dos ventos solares com gases presentes na atmosfera, produzindo diversas formas luminosas no céu.
As chamadas tempestades solares têm o potencial de aumentar a ocorrência das auroras boreais, visto que elas aumentam a intensidade de energia solar recebida pelo planeta.
Por mais que também aconteçam durante o dia, as auroras boreais são mais facilmente visíveis à noite, mediante a ausência de luz natural.
No hemisfério norte, a aurora boreal ocorre no Alasca, Canadá, Groelândia, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia.