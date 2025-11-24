Curiosidade: lugares onde chove muito no Brasil

Belém (PA) – O clima equatorial úmido e a proximidade com a Amazônia fazem com que Belém tenha chuvas intensas quase todos os dias. Isso mantém a vegetação exuberante, mas também provoca alagamentos frequentes.
Florianópolis (SC) – A umidade vinda do oceano e o relevo montanhoso fazem a capital catarinense ter muitas chuvas. Isso ajuda a manter a Mata Atlântica, mas também causa deslizamentos em áreas de encosta.
Manaus (AM) – A influência da floresta amazônica traz chuvas volumosas durante boa parte do ano. Isso contribui para a biodiversidade, mas pode dificultar a mobilidade urbana com ruas alagadas.
Ubatuba (SP) – Cercada por serras e pelo oceano, essa cidade do litoral paulista recebe muitas chuvas ao longo do ano. A umidade favorece a natureza, mas deslizamentos de terra são um problema.
Curitiba (PR) – A capital paranaense tem chuvas frequentes devido à sua altitude e correntes úmidas vindas do Atlântico. O clima chuvoso favorece parques e nascentes, mas pode causar enchentes e trânsito complicado.
Paraty (RJ) – A cidade histórica tem muitas chuvas devido à umidade vinda do oceano e à Serra do Mar. Isso preserva suas cachoeiras e rios, mas causa enchentes e deslizamentos.
Porto Velho (RO) – O clima amazônico gera chuvas intensas na cidade, principalmente no verão. Isso mantém os rios caudalosos, mas pode levar a alagamentos e dificuldades no trânsito.
Joinville (SC) – A maior cidade de Santa Catarina tem um dos maiores índices pluviométricos do Brasil, devido à influência do oceano. Isso favorece a vegetação, mas gera constantes inundações.
Ilhéus (BA) – A cidade tem muitas chuvas por conta da umidade do Atlântico e do relevo. Isso beneficia a produção de cacau, mas pode causar erosão em áreas costeiras.
São Luís (MA) – O clima quente e úmido faz com que as chuvas sejam intensas no verão. Isso ajuda na formação de manguezais, mas alaga ruas e prejudica a infraestrutura.
Teresópolis (RJ) – Também na Serra do Mar, sofre com chuvas frequentes devido à umidade vinda do oceano. A vegetação densa é preservada, mas o relevo acidentado aumenta o risco de tragédias.
Petrópolis (RJ) – A cidade imperial tem chuvas constantes por conta da altitude e umidade oceânica. Isso favorece as nascentes, mas deslizamentos são um perigo constante.