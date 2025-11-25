Pontos turísticos da Europa que recebem cruzeiros com frequência

Essa evolução tornou os cruzeiros uma opção de turismo popular, permitindo que os viajantes explorem múltiplos destinos com conforto e luxo. Veja cidades europeias que recebem cruzeiros marítimos com frequência.
Barcelona, Espanha: Com um dos portos mais movimentados do Mediterrâneo, Barcelona recebe anualmente centenas de cruzeiros, atraindo turistas para suas atrações culturais e arquitetônicas.
Veneza, Itália: Conhecida por seus canais e rica história, Veneza é uma parada frequente para cruzeiros, embora recentemente tenha implementado restrições para preservar seu patrimônio.
Southampton, Reino Unido: Servindo como ponto de partida e chegada para muitos cruzeiros transatlânticos, Southampton é um dos portos mais importantes do Reino Unido.
Copenhague, Dinamarca: A capital dinamarquesa é uma escala popular em cruzeiros pelo Báltico, oferecendo aos turistas um vislumbre da cultura escandinava.
Atenas (Pireu), Grécia: O porto de Pireu serve como porta de entrada para Atenas, permitindo que os passageiros explorem sítios arqueológicos e a história grega.
Lisboa, Portugal: Situada na foz do rio Tejo, Lisboa é um destino frequente para cruzeiros que navegam pela costa atlântica europeia. - Hugo Shreider.
Funchal, Portugal: Localizado na ilha da Madeira, o Porto do Funchal é um importante ponto de escala para cruzeiros. Um dos principais pontos turísticos do Atlântico, cercado por belas paisagens montanhosas.
Amsterdã, Países Baixos: O Porto de Amsterdã é o terceiro maior porto de cruzeiros da Europa, recebendo cerca de 140 cruzeiros marítimos e 1.500 cruzeiros fluviais anualmente.
Alicante, Espanha: Em 2024, Alicante atingiu um recorde como porto base de cruzeiros, recebendo quase 240.000 turistas e gerando um impacto econômico significativo.
Málaga, Espanha: O Porto de Málaga recebeu 280 escalas de cruzeiros e cerca de 504.000 passageiros em 2024, destacando-se como um destino importante na Andaluzia.
Dubrovnik, Croácia: Conhecida como a 'Pérola do Adriático', Dubrovnik é uma parada popular para cruzeiros que exploram o Mediterrâneo Oriental.
Santorini, Grécia: Com suas paisagens deslumbrantes, Santorini é uma escala frequente para cruzeiros pelas ilhas gregas, oferecendo vistas panorâmicas e cultura local.
Tallinn, Estônia: A capital estoniana é uma parada comum em cruzeiros pelo Báltico, conhecida por seu centro histórico bem preservado.
Marselha, França: Como um dos principais portos franceses, Marselha recebe numerosos cruzeiros que exploram o Mediterrâneo Ocidental, oferecendo rica cultura e história.
Nápoles, Itália: Localizada na deslumbrante Costa Amalfitana, Nápoles é uma cidade rica em história e cultura, frequentemente incluída nos itinerários de cruzeiros pelo Mediterrâneo. Por sua proximidade com sítios arqueológicos como Pompeia e com a costa de Amalfi, torna-se uma parada imperdível para os viajantes.