Entretenimento

Homenagem a Cauby Peixoto marca abertura de novo centro cultural em Niterói

A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, celebrou seu aniversário de 452 anos com a entrega de um novo espaço dedicado à arte e à memória cultural: o Centro Cultural Cauby Peixoto, no bairro de Fonseca.

Por Flipar
Reprodução do Youtube

Instalado em um casarão antigo que passou por ampla recuperação, o equipamento marca a chegada de um polo cultural público à zona Norte da cidade.

Divulgação/Prefeitura de Niterói

Durante a abertura oficial, o prefeito Rodrigo Neves lembrou que o cantor Cauby Peixoto, que dá nome ao centro, viveu no bairro e manteve uma forte ligação afetiva com Niterói, sua cidade natal.

Divulgação

A inauguração apresentou três mostras simultâneas. Uma delas reunia materiais raros sobre a trajetória de Cauby, explorando sua estética e presença cênica.

Reprodução do instagram @caubypeixoto_fc

A família do cantor participou do evento e doou parte do acervo pessoal dele ao centro. A sobrinha Magali Velasco destacou a importância de tornar público um conjunto de itens que, até então, permanecia restrito aos parentes.

Nancy Lara/wikimédia Common

Cauby Peixoto foi uma das vozes mais singulares da música brasileira e um dos intérpretes mais marcantes do século 20, conhecido tanto pela técnica vocal impecável quanto pelo estilo exuberante.

Reprodução do Youtube

Nascido em Niterói, em 10 de fevereiro de 1931, ele cresceu em uma família profundamente ligada à música. Seus parentes tocavam em bandas e orquestras, e desde cedo ele se conectou com repertórios que iam do samba-canção às influências norte-americanas que chegavam pelo rádio.

Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil

No início da década de 1950, Cauby mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades profissionais. Começou cantando em cassinos e programas de calouros, onde sua voz potente e afinadíssima rapidamente chamou atenção de produtores e radialistas.

Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil

Não demorou para conquistar seu primeiro contrato fonográfico. A partir daí, iniciou uma trajetória que o levaria a se tornar um dos maiores ídolos da época de ouro da música brasileira.

- Domínio Público/wikimédia Commons

Seus figurinos chamavam atenção: roupas brilhantes, capas e detalhes extravagantes. Tudo isso fazia dele um artista à frente de seu tempo, que entendia a importância da imagem muito antes da televisão se consolidar como principal vitrine musical.

Divulgação

A consagração definitiva veio com o lançamento de “Conceição”, em 1956, canção de Dunga e Jair Amorim que se tornaria seu maior êxito comercial e um símbolo de sua carreira.

Divulgação

Ele gravou dezenas de discos, participou de projetos especiais e criou parcerias marcantes, especialmente com a cantora Angela Maria, com quem dividiu palcos e álbuns. O disco 'Angela e Cauby' (1982) é até hoje lembrado como um dos ápices da carreira de ambos.

Divulgação

Cauby também participou de filmes musicais da época, entre eles “Com Água na Boca” (1956), onde aparecia interpretando seus sucessos - prática comum para os grandes cantores populares da era.

Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil

Sua relação com o público permaneceu fiel e intensa; Cauby era daqueles artistas que mantinham plateias cativas por toda a vida.

Nancy Lara/wikimédia Common

Entre outros sucessos em sua voz estão “Blue Gardenia”, “Bastidores”, de Chico Buarque, “Tarde Fria”, um de seus sambas-canção mais conhecidos.

Divulgação

Outro elemento que marcou sua trajetória foi a longevidade artística. Nos últimos anos de carreira, fez shows memoráveis em pequenas casas de espetáculo, onde o público podia sentir de perto a potência e o carisma do intérprete.

Reprodução YouTube / TV Globo-Fantástico

Em 2015, apenas um ano antes de morrer, lançou 'Cauby Sings Nat King Cole', trabalho muito elogiado que mostrava sua ligação antiga com o jazz e reforçava sua capacidade de interpretar repertórios complexos.

Divulgação

Cauby Peixoto morreu em 2016, aos 85 anos, deixando um legado imenso para a música brasileira. Sua voz permanece como referência técnica, e sua presença artística - ousada, dramática e intensamente pessoal - segue influenciando novas gerações de cantores.

Divulgação

Veja Mais