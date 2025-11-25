Ruivos famosos e a Ciência por trás do gene que dificulta a cicatrização

O estudo mostrou que, quando o MC1R não funciona bem, a inflamação da ferida dura mais tempo do que deveria. Assim, o corpo não consegue avançar para as fases de reconstrução da pele, criando o que chamamos de feridas crônicas, como úlceras diabéticas ou escaras.
Para entender melhor, os pesquisadores testaram o processo em camundongos. Os de pelagem vermelha, com MC1R comprometido, cicatrizaram de forma muito mais lenta do que os de pelagem escura.
A equipe também testou um agonista tópico do MC1R, aplicado sobre metade dos camundongos feridos, enquanto a outra metade recebeu apenas um gel neutro após o desbridamento. Em camundongos que ainda tinham alguma atividade do gene, o produto acelerou a cicatrização, reduziu a inflamação e até diminuiu a formação de cicatrizes. Porém, o tratamento não funciona em quem tem o gene totalmente inativo.
Mesmo assim, a descoberta abre caminho para novos tratamentos, já que muitas pessoas com feridas difíceis de cicatrizar ainda possuem alguma atividade do MC1R. Os testes em humanos devem começar em breve.
Embora representem uma parcela pequena da população, cerca de 2% das pessoas nascem com essa característica, muitos ruivos se destacam em áreas como música, cinema e televisão. A seguir, conheça alguns artistas nacionais e internacionais que são ruivos naturais e que talvez você não saiba.
Marina Ruy Barbosa – nascida em 30 de junho de 1995, no Rio de Janeiro, é famosa por novelas como 'Totalmente Demais' e por interpretar Suzane von Richthofen na série 'Tremembé'.
Rupert Grint – nascido em 24 de agosto de 1988, em Harlow, Inglaterra, é famoso por interpretar Ron Weasley na saga 'Harry Potter'.
Jessica Chastain – nascida em 24 de março de 1977, em Sacramento, Califórnia, Estados Unidos, é uma atriz ganhadora do Oscar e famosa por filmes como 'Interestelar' e 'Histórias Cruzadas'.
Benedict Cumberbatch – nascido em 19 de julho de 1976, em Londres, Inglaterra. Famoso por interpretar Sherlock Holmes na série 'Sherlock' e o Dr. Estranho nos filmes da Marvel. Foi indicado ao Oscar por 'O Jogo da Imitação', mas não venceu.
Nicole Kidman – nascida em 20 de junho de 1967, em Honolulu, Havaí. Vencedora do Oscar por 'As Horas', é conhecida por filmes como 'Moulin Rouge!' e pela série 'Big Little Lies'.
Ewan McGregor – nascido em 31 de março de 1971, em Perth, Escócia. Conhecido por 'Moulin Rouge!' e por interpretar Obi-Wan Kenobi em 'Star Wars'.
Seth Green – nascido em 8 de fevereiro de 1974, em Filadélfia, Pensilvânia. Conhecido por filmes como 'Austin Powers' e por criar a série 'Robot Chicken'. Não possui indicações ao Oscar.
Michael Fassbender – nascido em 2 de abril de 1977, em Heidelberg, Alemanha, é famoso por filmes como 'X-Men: Primeira Classe' e '12 Anos de Escravidão'.
Julianne Moore – nascida em 3 de dezembro de 1960, em Fort Bragg, Carolina do Norte, Estados Unidos, é uma atriz ganhadora do Oscar e famosa por sua longa carreira no cinema, incluindo papéis em dramas premiados como 'Para Sempre Alice'.
Príncipe Harry – nascido em 15 de setembro de 1984, em Londres, Inglaterra, é famoso por sua posição na realeza britânica e por seu casamento com a atriz Meghan Markle.
Nando Reis – nascido em 12 de janeiro de 1963, em São Paulo, é famoso por músicas como 'All Star' e 'O Segundo Sol'.
Rose Leslie – nascida em 9 de fevereiro de 1987, em Aberdeen, Escócia, é famosa por suas atuações em séries como 'Game of Thrones' e 'Downton Abbey'.
Ed Sheeran – nascido em 17 de fevereiro de 1991, em Halifax, Inglaterra, é famoso por sucessos como 'Shape of You', 'Perfect' e 'Thinking Out Loud'.
Bonnie Wright â?? nascida em 17 de fevereiro de 1991, em Londres, Inglaterra, Ã© famosa por interpretar Gina Weasley nos filmes 'Harry Potter'.
Sadie Sink – nascida em 16 de abril de 2002, no Texas, Estados Unidos, é famosa por suas participações em séries como 'Stranger Things'.
Bryce Dallas Howard – nascida em 2 de março de 1981, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, é famosa por filmes como 'Jurassic World'.