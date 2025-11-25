Fiuk, “Descontrole” e conflitos nos bastidores

Jonathan Neves, o JJ, contratado inicialmente para ser dublê de Caio Castro e depois integrado ao elenco principal e à produção executiva, relatou à coluna GENTE que coordenou a primeira grande cena de ação do longa. Ele afirmou que a equipe enfrentou atrasos atribuídos a Fiuk, além de tensão constante e divergências entre o cantor e o diretor André Luiz.
De acordo com JJ, Fiuk passou a fazer solicitações fora do padrão e tentou assumir decisões acima do diretor. Embora se apresentasse como sócio, o produtor afirmou que o artista não investiu recursos no projeto. Com o passar do tempo, o roteiro foi reescrito para torná-lo mais comercial e atrair patrocinadores, mas Fiuk rejeitou essa versão. A equipe então decidiu reiniciar o longa com outro nome, “Asfalto”, sem sua participação.
Após o rompimento, JJ contou que ainda colaborou com Fiuk no desenvolvimento de um novo filme, mas outras divergências levaram ao fim da parceria. Segundo ele, três produções paralelas e tematicamente semelhantes existem hoje: uma conduzida por André, outra liderada por Fiuk e uma terceira sob sua própria direção.
Essa não é a primeira polêmica relacionada a conflitos que envolvem o nome do artista. A seguir, confira mais informações sobre ele.
Filipe Kartalian Ayrosa Galvão nasceu em 25 de outubro de 1990, na cidade de São Paulo. É filho do cantor Fábio Jr. e da artista plástica Cristina Kartalian. Tem duas irmãs, Krizia e Tainá, e dois meio-irmãos por parte de pai, Cleo Pires e Záion.
Fiuk iniciou a carreira musical em 2007 como vocalista da banda Hori.
Em 2010, viveu um ano de grande exposição. Estreou como ator no filme “As Melhores Coisas do Mundo”, gravado em 2008 e lançado em 2010, interpretando Pedro.
Participou do especial “Tal Filho, Tal Pai” ao lado do pai e lançou o livro autobiográfico “Diário de Fiuk”.
No mesmo ano, deixou a banda para seguir carreira solo.
Em 2011, lançou o primeiro álbum solo, “Sou Eu”, com os singles “Sou Eu”, “Quero Toda Noite” e “Abre os Olhos”. No mesmo período, interpretou Agenor na novela “Aquele Beijo”.
Dois anos depois, lançou o álbum “Vira-Lata”, que trouxe colaborações com artistas como Manu Gavassi e Thiaguinho, além dos singles “Fora de Alcance” e “Toma Toma”. Nesse mesmo período, entrou para o elenco de “Geração Brasil”, como Alex.
Entre 2013 e 2016, acumulou papéis no cinema e na TV. Interpretou Silvio no filme “Júlio Sumiu”, Carlinhos em “Divã a 2” e Tiago na série “Lili, a Ex”. Fez sua estreia no teatro como João, o Apóstolo, na encenação “Paixão de Cristo de Nova Jerusalém”, e lançou o single “Amor (Na Sua Versão Mais Pura)”.
Em 2017, integrou o elenco da novela “A Força do Querer”, interpretando Ruy, um personagem marcado por impulsividade, romance e conflitos familiares que se intensificam ao longo da trama.
Em 2019, protagonizou o filme “O Galã” como Raul, um jovem ator em ascensão que disputa um papel em uma novela com um galã em declínio que tenta retomar a própria carreira.
Em 2021, Fiuk participou do “Big Brother Brasil 21”, exibido pela TV Globo. Chegou à final, disputou o prêmio com Camilla de Lucas e Juliette Freire e terminou em terceiro lugar com 4,62% dos votos.
Inclusive, o cantor já falou publicamente sobre sua relação difícil com o pai. Em uma publicação feita no Dia dos Pais, afirmou que, embora Fábio Jr. fosse ovacionado por multidões, no ambiente familiar o fazia se sentir inferior.