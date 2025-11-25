Fiuk, “Descontrole” e conflitos nos bastidores

De acordo com JJ, Fiuk passou a fazer solicitações fora do padrão e tentou assumir decisões acima do diretor. Embora se apresentasse como sócio, o produtor afirmou que o artista não investiu recursos no projeto. Com o passar do tempo, o roteiro foi reescrito para torná-lo mais comercial e atrair patrocinadores, mas Fiuk rejeitou essa versão. A equipe então decidiu reiniciar o longa com outro nome, “Asfalto”, sem sua participação.