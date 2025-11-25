Roxette anuncia retorno ao Brasil com dois shows em 2026

A retomada das atividades ocorreu inicialmente com apresentações na África do Sul e na Austrália em 2025, quase dez anos após os últimos shows da formação clássica, quando muitos acreditavam que o ciclo havia terminado e simboliza a preservação do legado do Roxette, cuja conexão com o público segue intensa.
Entretanto, a ausência de Marie continua sendo profundamente sentida pelos fãs. Nascida em 30 de maio de 1958 no vilarejo de Össjö, na Suécia, ela já tinha uma carreira consolidada antes de formar a dupla.
O Roxette surgiu em 1986 quando ela se uniu a Per Gessle, nascido em 12 de janeiro de 1959 em Halmstad, que também já possuía trajetória musical com o grupo Gyllene Tider desde 1978.
O nome Roxette foi inspirado em uma canção de 1974 de uma banda britânica chamada Dr. Feelgood.
O primeiro álbum do Roxette, “Pearls of Passion”, lançado em 1986, trouxe a faixa “It Must Have Been Love”, que se tornaria um dos maiores sucessos da dupla.
Dois anos depois, “Look Sharp!” ampliou a projeção internacional do grupo com “The Look” e “Listen to Your Heart”, ambas no topo da Billboard Hot 100.
Em 1990, “It Must Have Been Love” ganhou alcance global ao integrar a trilha sonora do filme “Uma Linda Mulher”, estrelado por Julia Roberts e Richard Gere.
O álbum seguinte, “Joyride”, de 1991, consolidou o Roxette nas paradas internacionais, com a faixa-título também ocupando a primeira posição nos Estados Unidos.
Durante os anos 1990, a dupla lançou faixas marcantes como “Crash! Boom! Bang!” e “Have a Nice Day”.
A dupla deu uma pausa em 2002 na agenda, quando Marie recebeu o diagnóstico de um tumor cerebral. Após o tratamento, ela e Per retomaram os trabalhos em 2009 com novos shows ao vivo e novos álbuns.
O repertório do Roxette inclui ainda sucessos amplamente reconhecidos, como “Spending My Time”, “Fading Like a Flower”, “How Do You Do!” e “Dressed for Success”.
Em 2016, devido às limitações de saúde, Marie anunciou sua aposentadoria dos palcos e três anos depois, ela faleceu em 9 de dezembro de 2019 devido à complicações do tumor cerebral.
Na ocasião, o Rei Carlos XVI Gustavo da Suécia prestou homenagem afirmando que sua música fazia parte de momentos marcantes na vida de muitas pessoas, inclusive na de sua família.
Marie era casada desde 1994 com Micke Bolyos e teve dois filhos, Inez Josefin, nascida em 1993, e Oscar Mikael, nascido em 1996.
Per Gessle é casado desde 1993 com sua namorada de longa data, Asa Nordin, e o casal tem um filho, Gabriel Titus, nascido em 1997.
A força do catálogo da dupla segue reconhecida e recentemente inspirou o musical sueco “Joyride the Musical”.
Até hoje, o Roxette permanece entre os maiores nomes da música sueca, com mais de 75 milhões de discos ao redor do mundo.