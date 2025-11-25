Entretenimento

Adriana Calcanhotto celebra 20 anos de Partimpim em turnê

Adriana Calcanhotto realizou um show Brava Arena Jockey, na zona sul do Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 2025, durante a turnê “O Quarto”, álbum ligado à discografia de seu heterônimo, Adriana Partimpim.

Por Flipar
Reprodução Instagram /@adrianacalcanhotto

A cantora retomou sua persona infantil após doze anos para celebrar os 20 anos do surgimento da personagem, criada em 2004 para o público infantil com o álbum 'Adriana Partimpim'.

Divulgação

O projeto ganhou a versÃ£o ao vivo â??Adriana Partimpim â?? O Showâ?, que venceu o Grammy Latino de Melhor Ãlbum Infantil.

DivulgaÃ§Ã£o

A personagem voltou a aparecer em dois trabalhos de estúdio: “Partimpim Dois', lançado em 2009, e “Partimpim Tlês”, lançado em 2012.

Divulgação

Em “O Quarto', lançado em outubro de 2024, há canções inéditas e releituras, incluindo composições de Marisa Monte e uma homenagem a Rita Lee.

Divulgação

Em entrevista, Adriana afirmou que desejava celebrar os vinte anos de Partimpim com material novo e destacou que temas sérios também fazem parte do universo infantil, porque as crianças vivenciam todas as emoções.

Wikimedia Commons / José Goulão

O nome da personagem foi inspirado em um apelido de infância dado por seu pai. Quando pequena, Adriana não conseguia pronunciar seu nome completo e dizia “Adriana. Parte”.

Wikimedia Commons / José Goulão

Nascida em 3 de outubro de 1965 em Porto Alegre, Adriana cresceu em um ambiente artístico. Seu pai, Carlos Calcanhotto, era baterista, e sua mãe, Morgada Assumpção Cunha, era bailarina. Desde cedo teve contato com música e ganhou de sua avó o primeiro violão aos seis anos e começou a carreira em bares e casas noturnas de Porto Alegre, com apresentações em bares locais.

Flickr / Relicário

No fim da década de 1980, se mudou para o Rio de Janeiro para seguir a carreira musical. Seu primeiro álbum, “Enguiço', foi lançado em 1990 com repertório majoritariamente composto por releituras e duas faixas autorais.

Divulgação

O segundo disco, â??Senhas', de 1992, apresentou composiÃ§Ãµes que se tornaram marcantes, como â??Mentirasâ? e â??Esquadrosâ?.

DivulgaÃ§Ã£o

Em 1994, lançou “A Fábrica do Poema', resultado de parcerias com escritores como Waly Salomão e Antônio Cícero.

Divulgação

No fim dos anos 1990, lançou “Marítimo', disco conceitual que marcou a primeira parte de uma trilogia dedicada ao tema do mar.

Divulgação

Em 2000, veio o álbum ao vivo “Público”, gravado no Rio de Janeiro em formato voz e violão, que alcançou disco de platina.

Divulgação

Em 2008, lançou “Maré', segunda parte da trilogia marítima, que continha a faixa “Mulher Sem Razão”, parte de trilhas sonoras de novelas. Em 2019, ela concluiu o ciclo com o álbum “Margem'.

Divulgação

Entre suas músicas mais conhecidas estão “Vambora”, “Mentiras”, “Devolva-me” e “Esquadros”.

Flickr / Relicário

Adriana Calcanhotto foi indicada quatro vezes ao Grammy Latino e venceu uma vez como compositora da canção ‘Tua’, na categoria Melhor Canção Brasileira. O outro prêmio do Grammy Latino foi conquistado pela personagem Adriana Partimpim.

Flickr / 26º Prêmio da Música Brasileira

Desde 2015, Adriana é embaixadora da língua portuguesa na Universidade de Coimbra, onde ministra cursos de composição.

Flickr / Relicário

Na vida pessoal, viveu com a cineasta Suzana de Moraes, filha de Vinícius de Moraes, a partir de 1989. As duas oficializaram a união em 2010. Suzana faleceu em 2015.

Reprodução do instagram adrianacalcanhotto

Veja Mais