Adriana Calcanhotto celebra 20 anos de Partimpim em turnê

A cantora retomou sua persona infantil após doze anos para celebrar os 20 anos do surgimento da personagem, criada em 2004 para o público infantil com o álbum 'Adriana Partimpim'.
O projeto ganhou a versÃ£o ao vivo â??Adriana Partimpim â?? O Showâ?, que venceu o Grammy Latino de Melhor Ãlbum Infantil.
A personagem voltou a aparecer em dois trabalhos de estúdio: “Partimpim Dois', lançado em 2009, e “Partimpim Tlês”, lançado em 2012.
Em “O Quarto', lançado em outubro de 2024, há canções inéditas e releituras, incluindo composições de Marisa Monte e uma homenagem a Rita Lee.
Em entrevista, Adriana afirmou que desejava celebrar os vinte anos de Partimpim com material novo e destacou que temas sérios também fazem parte do universo infantil, porque as crianças vivenciam todas as emoções.
O nome da personagem foi inspirado em um apelido de infância dado por seu pai. Quando pequena, Adriana não conseguia pronunciar seu nome completo e dizia “Adriana. Parte”.
Nascida em 3 de outubro de 1965 em Porto Alegre, Adriana cresceu em um ambiente artístico. Seu pai, Carlos Calcanhotto, era baterista, e sua mãe, Morgada Assumpção Cunha, era bailarina. Desde cedo teve contato com música e ganhou de sua avó o primeiro violão aos seis anos e começou a carreira em bares e casas noturnas de Porto Alegre, com apresentações em bares locais.
No fim da década de 1980, se mudou para o Rio de Janeiro para seguir a carreira musical. Seu primeiro álbum, “Enguiço', foi lançado em 1990 com repertório majoritariamente composto por releituras e duas faixas autorais.
O segundo disco, â??Senhas', de 1992, apresentou composiÃ§Ãµes que se tornaram marcantes, como â??Mentirasâ? e â??Esquadrosâ?.
Em 1994, lançou “A Fábrica do Poema', resultado de parcerias com escritores como Waly Salomão e Antônio Cícero.
No fim dos anos 1990, lançou “Marítimo', disco conceitual que marcou a primeira parte de uma trilogia dedicada ao tema do mar.
Em 2000, veio o álbum ao vivo “Público”, gravado no Rio de Janeiro em formato voz e violão, que alcançou disco de platina.
Em 2008, lançou “Maré', segunda parte da trilogia marítima, que continha a faixa “Mulher Sem Razão”, parte de trilhas sonoras de novelas. Em 2019, ela concluiu o ciclo com o álbum “Margem'.
Entre suas músicas mais conhecidas estão “Vambora”, “Mentiras”, “Devolva-me” e “Esquadros”.
Adriana Calcanhotto foi indicada quatro vezes ao Grammy Latino e venceu uma vez como compositora da canção ‘Tua’, na categoria Melhor Canção Brasileira. O outro prêmio do Grammy Latino foi conquistado pela personagem Adriana Partimpim.
Desde 2015, Adriana é embaixadora da língua portuguesa na Universidade de Coimbra, onde ministra cursos de composição.
Na vida pessoal, viveu com a cineasta Suzana de Moraes, filha de Vinícius de Moraes, a partir de 1989. As duas oficializaram a união em 2010. Suzana faleceu em 2015.