Adriana Calcanhotto celebra 20 anos de Partimpim em turnê

Nascida em 3 de outubro de 1965 em Porto Alegre, Adriana cresceu em um ambiente artístico. Seu pai, Carlos Calcanhotto, era baterista, e sua mãe, Morgada Assumpção Cunha, era bailarina. Desde cedo teve contato com música e ganhou de sua avó o primeiro violão aos seis anos e começou a carreira em bares e casas noturnas de Porto Alegre, com apresentações em bares locais.