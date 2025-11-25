Morreu aos 81 anos: lenda do reggae, Jimmy Cliff tinha forte conexão com o Brasil

A informação foi divulgada por meio de um comunicado na conta oficial do artista no Instagram, assinado pela sua esposa, Latifa.
Segundo ela, a causa da morte foi uma série de complicações médicas, começando com uma convulsão e evoluindo para um quadro de pneumonia.
No texto, Latifa expressa sua dor pela perda do marido e agradece à família, aos amigos, aos colegas de profissão e a todos que fizeram parte da trajetória do músico.
'A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi a força dele durante toda a sua carreira. Ele realmente apreciava o carinho de cada um dos fãs', diz um trecho da nota.
Latifa encerra o comunicado pedindo privacidade para a família neste momento delicado, afirmando que mais informações serão divulgadas em breve. 'Até logo, lenda', encerra.
Jimmy Cliff, nome artístico de James Chambers, foi um dos maiores ícones da música jamaicana e uma das figuras mais importantes para a projeção internacional do reggae e do ska.
Ele nasceu em 30 de julho de 1944, em Saint James, na Jamaica. E sua trajetória artística começou cedo.
Ele se mudou para Kingston aos 14 anos para se dedicar à música e foi nesse período que adotou o nome artístico.
Seu primeiro sucesso local foi com o single 'Hurricane Hattie' em 1962, ainda nos estilos ska e rocksteady, antes mesmo do reggae se consolidar.
Seu talento logo chamou a atenÃ§Ã£o fora da Jamaica, tanto que, em 1964, ele foi um dos representantes do paÃs na Feira Mundial de Nova York.
Nessa época, Cliff assinou com a Island Records e se mudou para o Reino Unido, onde sua carreira internacional deslanchou no fim dos anos 60.
Seu álbum de estreia internacional, 'Hard Road to Travel', de 1967, foi aclamado pela crítica.
Algumas de suas canções mais famosas da carreira do cantor incluem 'Wonderful World, Beautiful People', 'Vietnam' — que Bob Dylan chegou a chamar de 'a melhor canção de protesto já escrita' — e 'You Can Get It If You Really Want'.
'I Can See Clearly Now', regravada por Cliff em 1993, se tornou um hit na trilha sonora do filme 'Jamaica Abaixo de Zero'.
Jimmy Cliff também era conhecido por sua conexão com o Brasil. Uma de suas filhas, a cantora e atriz Nabiyah Be, é brasileira, fruto do relacionamento dele com a artista visual Sônia Gomes.
Além de Nabiyah, o cantor também tinha outros dois filhos: Lilty e Aken.
Em 1968, Cliff foi um dos candidatos do Festival Internacional da Canção, que aconteceu no Rio de Janeiro. No mesmo ano, ele lançou o álbum 'Jimmy Cliff in Brazil', em homenagem ao país.
Na década de 1980, Cliff fez uma turnê ao lado de Gilberto Gil, que foi um sucesso de público. O jamaicano também teve várias de suas músicas em trilhas de novelas brasileiras, como na primeira versão de 'Ti Ti Ti'e em 'Rainha da Sucata'.
O cantor ainda viveu um relacionamento com a brasileira Harumi Ishihara, que participou do BBB 16, em 2016.