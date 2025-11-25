Galeria

Pesquisadores encontram dezenas de embarcações naufragadas num único lago

Em 2024, arqueólogos iniciaram um projeto pioneiro para documentar os naufrágios em um dos maiores lagos da Europa, localizado na fronteira com Alemanha, Suíça e Áustria.

- Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology

Trata-se do Lago de Constança, estudado por profissionais do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos de Baden-Württemberg (LAD).

Carsten Steger/Wikimédia Commons

Com 75% do trabalho concluído até agosto de 2025, a equipe anunciou a descoberta de 31 embarcações previamente desconhecidas, encontradas em profundidades de até 251 metros.

Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology

Entre os achados estão um veleiro cargueiro quase intacto, com mastros, cordames e até engrenagens.

Reprodução LAD/Marcel Edel

Também foi encontrado um campo de 17 barris de madeira com tampas e marcas originais, possivelmente vinculados a um navio ainda não identificado.

Reprodução de vídeo Galileu

Além disso, foram achados os cascos de dois navios a vapor do século 19 e 20, que podem ser os restos de embarcações históricas como o SD Baden e SD Friedrichshafen II.

Reprodução LAD/Marcel Edel

Os pesquisadores utilizaram tecnologias avançadas, como sonar de varredura lateral e veículos robóticos subaquáticos (ROVs), para distinguir formações naturais de artefatos históricos.

Divulgação

A equipe classificou o projeto como um marco para a arqueologia subaquática em lagos, tradicionalmente menos explorada que a marítima.

- Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology

'Com esses estudos, não estamos apenas registrando navios perdidos. Estamos reconstruindo modos de vida, redes comerciais e o cotidiano das sociedades que viveram ao redor deste lago ao longo dos séculos”, disse a pesquisadora associada, Alexandra Ulisch.

- Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology

O projeto deve ser estendido até 2027, com a publicação de um inventário completo.

Reprodução do Instagram @divingintoarchaeology

O Lago de Constança, conhecido na Alemanha como Bodensee, é um dos maiores e mais impressionantes corpos de água doce da Europa Central.

- Fabian Grunder/Wikimédia Commons

Com uma superfície de cerca de 536 km², o lago é formado pelo rio Reno e serve como um importante recurso para abastecimento, turismo e atividades recreativas.

- NASA/Wikimédia Commons

O entorno do lago é um espetáculo à parte, com uma paisagem que combina montanhas suaves, colinas e extensas áreas agrícolas, além de pequenas cidades históricas e vilarejos pitorescos.

Olsine /Wikimédia Commons

ConstanÃ§a, a maior cidade Ã  beira do lago, destaca-se por seu centro antigo bem preservado, com construÃ§Ãµes medievais, catedrais e museus.

Achim/WikimÃ©dia Commons

As margens alemãs, no sul de Baden-Württemberg e na Baviera, são conhecidas por suas cidades charmosas, como Lindau, conhecida por sua charmosa ilha.

Edda Praefcke/Wikimédia Commons

Já Meersburg é famosa por seu castelo medieval à beira da água, o que chama a atenção de turistas.

Divulgação

A região também é reconhecida pela produção de vinhos, especialmente em encostas ensolaradas.

Flickr Udo Borchers

Esportes aquáticos, trilhas e passeios de barco também atraem turistas durante todo o ano.

Divulgação

O Bodensee-Radweg, uma ciclovia que circunda o lago, é uma das mais populares da Europa, permitindo aos ciclistas explorar os três países.

Divulgação

Além do turismo, o lago desempenha papel importante no transporte regional, sendo ponto de conexão entre Alemanha, Áustria e Suíça, e também na preservação ambiental, abrigando diversas espécies de fauna e flora aquáticas.

Divulgação

