Caio Castro se aposenta da TV e foca totalmente na Stock Car

Caio também se envolveu em polêmicas, como em dezembro de 2016, quando foi expulso de uma festa em Trancoso, Bahia, por agredir o fotógrafo André Ligeiro, que havia tirado fotos sem permissão. Processado por danos morais, ele foi condenado a pagar sete mil reais, valor inferior aos cem mil reais inicialmente solicitados.