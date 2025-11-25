Caio Castro se aposenta da TV e foca totalmente na Stock Car

A decisão marca uma virada significativa em sua trajetória e reflete a prioridade dada a um esporte que exige disciplina, preparo físico e atenção total.
De acordo com ele, conciliar gravações e treinos é impossível, pois “não dá para fazer tudo com excelência” ao mesmo tempo.
Em 2020, Caio estreou oficialmente como piloto na Porsche Cup Brasil, participou de provas de alta performance e se destacou rapidamente entre os estreantes.
Em julho de 2021, Caio venceu a Porsche Cup Brasil no Autódromo de Interlagos.
Em 2025, Caio foi anunciado como integrante da equipe FURIA REDRAM, fato que consolidou sua transição definitiva para o automobilismo profissional.
O ator revelou que a transição foi planejada e estruturada ao longo dos últimos anos, com base em sua paixão antiga por velocidade e mecânica.
Desde 2008, Caio participa de corridas e eventos ligados ao automobilismo, mas apenas recentemente decidiu transformar o hobby em profissão principal.
Caio de Castro Castanheira nasceu em 22 de janeiro de 1989, em Praia Grande (SP), e iniciou a carreira de ator no Rio de Janeiro em 2008, após vencer um concurso do programa 'Caldeirão do Huck', que lhe garantiu o papel de Bruno Oliveira Guimarães em 'Malhação'.
O sucesso em 'Malhação' alavancou sua carreira na televisão. Em 2010, interpretou Edgar Sampaio em 'Ti Ti Ti' e, no ano seguinte, deu vida a Antenor Pereira em 'Fina Estampa'.
Outros papéis de destaque de Caio incluem Michel Gusmão em 'Amor à Vida', Grego em 'I Love Paraisópolis', Dom Pedro I em 'Novo Mundo' e Rock em 'Amor de Mãe'.
Caio também atuou em filmes como “A?Grande?Vitória”, “Travessia” e “Esposa?de?Aluguel”.
Ao longo de sua carreira como ator, Caio recebeu prêmios de ator revelação e de popularidade, entre eles o Prêmio Jovem Brasileiro.
Sua imagem ficou ligada aos típicos galãs da TV Globo, o que fez dele um dos nomes mais conhecidos da teledramaturgia brasileira na década de 2010.
Na vida pessoal, Caio Castro teve diversos relacionamentos com atrizes ao longo dos anos, incluindo Sophie Charlotte, Maria Casadevall e Grazi Massafera.
O ator teve uma filha com Naise Francine Aquino, que morreu três dias após o nascimento devido a uma má formação.
Em julho de 2025, Caio assumiu o relacionamento com a influenciadora Vitória Bohn.
Caio também se envolveu em polêmicas, como em dezembro de 2016, quando foi expulso de uma festa em Trancoso, Bahia, por agredir o fotógrafo André Ligeiro, que havia tirado fotos sem permissão. Processado por danos morais, ele foi condenado a pagar sete mil reais, valor inferior aos cem mil reais inicialmente solicitados.